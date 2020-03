Pracovníka Pirelli v Melbourne pozitívne testovali na koronavírus

Melbourne 17. marca (TASR) - Potvrdenie ochorenia COVID-19 u jedného zo zamestnancov McLarenu nebolo jediným prípadom výskytu v dejisku Veľkej ceny Austrálie, kde mala pôvodne odštartovať sezóna F1. Agentúra SID v utorok informovala, že pozitívny test na nový koronavírus mal v Melbourne aj jeden z pracovníkov Pirelli.



Podľa stanoviska výrobcu však nie je nutná karanténa ďalších osôb, ani prijatie bezpečnostných opatrení v záujme zabránenia ďalšiemu šíreniu nákazy cez osoby, ktoré sa s daným pracovníkom dostali do kontaktu. "Orgány potvrdili, že daná osoba nemala žiadny kontakt s tretími stranami, ktoré by si vyžadovali prijatie osobitných preventívnych opatrení. Pirelli situáciu veľmi pozorne monitoruje v súlade s nariadeniami na ochranu zdravia a internými predpismi spoločnosti," uvádza výrobca vo svojom vyhlásení. U talianskeho výrobcu to nebol prvý potvrdený prípad, pozitívny test na COVID-19 mal aj pracovník Pirelli v továrni Settimo Torinese blízko Turína.



Mechanik McLarenu sa medzičasom úplne uzdravil a nepreukazuje už žiadny symptómy ochorenia COVID-19. Ďalších 14 osôb, s ktorými sa dostal do kontaktu, zostávajú v Melbourne v karanténe.



Zatiaľ nie je známe, kedy by sa mohla rozbehnúť nová sezóna F1. Úvodnú VC Austrálie museli po pozitívnom teste zrušiť. FIA naznačila, že nový ročník by mohol odštartovať na konci mája.