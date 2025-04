Prádel a Radivojevič sa dostali do All Star tímov nováčikov v USHL

New York 29. apríla (TASR) - Slovenský obranca Luka Radivojevič sa dostal do prvého All Star tímu nováčikov sezóny v zámorskej juniorskej súťaži USHL. Jeho krajan, brankár Michal Prádel figuruje v druhej nováčikovskej zostave hviezd. Obaja reprezentujú Slovensko na prebiehajúcich MS hráčov do 18 rokov v USA.



Radivojevič nastúpil v drese Muskegon Lumberjacks na 38 duelov, nazbieral v nich 22 bodov (3+19). Bol tak lídrom obrancov-nováčikov v kanadskom bodovaní, rovnako v hodnotení plus/mínus s pozitívnou bilanciou +13. V nasledujúcej sezóne si bude obliekať dres univerzitného tímu Boston College.



Prádel prišiel do tímu Tri-City Storm vo februári tohto roka, mal bilanciu 9-4 s priemerom inkasovaných gólov 2,41 na zápas a 89,9-percentnou úspešnosťou zákrokov. Výkonmi poskočil v preddraftovom rebríčku skautov na tretiu priečku medzi brankármi zo severoamerických súťaží. Informovala o tom oficiálna stránka USHL.