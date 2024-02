Praha by mala v októbri hostiť dvojzápas medzi New Jersey a Buffalom

Praha 17. februára (TASR) - Zámorská hokejová NHL sa v októbri zrejme vráti do Českej republiky. V pražskej O2 Aréne by sa mal konať dvojzápas medzi New Jersey Devils, v ktorom pôsobí slovenský obranca Šimon Nemec, a Buffalom Sabres.



"Sabres najprv odohrajú v Mníchove prípravný duel a odtiaľ sa presunú do Prahy, kde ich čakajú dve stretnutia proti Devils," uviedol žurnalista David Pagnotta pre portál sport.cz. Tampere bude v novembri hostiť zápas Dallasu Stars a Floridy Panthers.