Právnici Neymara popreli, že útočník PSG je organizátor veľkej oslavy

Sao Paulo 29. decembra (TASR) - Právnici brazílskeho futbalového reprezentanta Neymara popreli, že útočník Paríža St. Germain je organizátor obrovskej vianočnej párty vo svojej luxusnej vile neďaleko Ria de Janeiro. Už niekoľko dní sa tejto téme intenzívne venujú lokálne médiá, podľa ktorých sa na večierku trvajúcom niekoľko dní majú zúčastniť stovky pozvaných hostí.



Dvadsaťosemročný futbalista trávi prelom rokov v rodnej krajine, ktorá patrí medzi najviac zasiahnuté pandémiou koronavírusu. Preto organizácia týždeň trvajúcej oslavy vzbudila značný rozruch. Médiá sa predháňajú v získavaní informácií, podľa ktorých napríklad musia všetci návštevníci pri vstupe odovzdať mobilné telefóny, aby na verejnosť neunikli žiadne zábery.



Agentúra Farbrica potvrdila organizáciu podujatia v mieste Neymarovej vily, hráčovi právnici však akúkoľvek spojitosť oslavy so svojím klientom popreli. "Nie. Je to záležitosť agentúry a nemá to nič spoločné s Neymarom," uviedli pre agentúru AFP. "Nemáme žiadne informácie o konaní takejto udalosti," vyjadrila sa aj miestna mestská rada v Mangaratibe, v rezorte s množstvom luxusných súkromných rezidencií neďaleko Ria. K téme sa nevyjadruje ani sám Neymar, ktorý nehrá od 13. decembra po zranení členka v zápase s Lyonom.