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Pre bezpečnosť na vianočných podujatiach prijalo Zvolen opatrenia
Mesto aj tento rok pripravilo na obdobie Vianoc podujatia pod spoločným názvom Zvolenská zima 2026.
Autor TASR
Zvolen 28. novembra (TASR) - Pre zvýšenie bezpečnosti návštevníkov na vianočných podujatiach v centre prijalo mesto Zvolen viacero opatrení. Na námestí sú dva vstupy, ktoré zabezpečili výsuvnými stĺpikmi. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
Spresnila, že jeden je v smere od Divadla Jozefa Gregora Tajovského, druhý od budovy pošty. „Stĺpiky zabraňujú neregulovanému vjazdu motorových vozidiel na pešiu zónu, ktorej súčasťou bývajú aj zvolenské vianočné trhy,“ objasnila s tým, že prevádzku stĺpikov zabezpečuje Mestská polícia Zvolen.
Ako ďalej uviedla, v rámci kultúrneho podujatia Zvolenská zima zabezpečia na pešej zóne zvýšený výkon služby mestskej polície aj príslušníkov Policajného zboru SR. Podľa samosprávy sa zamerajú na dodržiavanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti návštevníkov. Pre kultúrne predstavenia tak posilnia počet peších alebo motorizovaných hliadok. Hovorkyňa podotkla, že bezpečnostné zložky sa sústredia najmä v lokalitách pešej zóny, kde je možný prístup vozidlami. Je to priestor mimo vstupov so stĺpikmi. „K ďalším bezpečnostným opatreniam sa tento rok pridali aj nové kamery, ktoré na pešej zóne rozšírili kamerový systém,“ reagovala Pšenáková.
Vo Zvolene v piatok (27. 11.) večer otvorili tradičnú Vianočnú dedinu, ktorá je aj tento rok centrom zimnej kultúry pod Pustým hradom. K dispozícii je priestor s drevenými stánkami, s vianočným sortimentom a občerstvením. Priestor dostávajú i remeselníci a domáce výrobky. V nedeľu 6. decembra o 17.00 h príde do Vianočnej dediny Mikuláš a rozsvieti vianočný stromček.
Mesto aj tento rok pripravilo na obdobie Vianoc podujatia pod spoločným názvom Zvolenská zima 2026. Program počas adventu pripravujú nielen na námestí, ale aj v evanjelickom kostole, na Zvolenskom zámku a v priestoroch ďalších partnerských organizácií. Predvianočné stretnutia obohatia aj predstavenia zvolenských hudobníkov a interpretov. Zvolenská zima vyvrcholí na Silvestra.
Spresnila, že jeden je v smere od Divadla Jozefa Gregora Tajovského, druhý od budovy pošty. „Stĺpiky zabraňujú neregulovanému vjazdu motorových vozidiel na pešiu zónu, ktorej súčasťou bývajú aj zvolenské vianočné trhy,“ objasnila s tým, že prevádzku stĺpikov zabezpečuje Mestská polícia Zvolen.
Ako ďalej uviedla, v rámci kultúrneho podujatia Zvolenská zima zabezpečia na pešej zóne zvýšený výkon služby mestskej polície aj príslušníkov Policajného zboru SR. Podľa samosprávy sa zamerajú na dodržiavanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti návštevníkov. Pre kultúrne predstavenia tak posilnia počet peších alebo motorizovaných hliadok. Hovorkyňa podotkla, že bezpečnostné zložky sa sústredia najmä v lokalitách pešej zóny, kde je možný prístup vozidlami. Je to priestor mimo vstupov so stĺpikmi. „K ďalším bezpečnostným opatreniam sa tento rok pridali aj nové kamery, ktoré na pešej zóne rozšírili kamerový systém,“ reagovala Pšenáková.
Vo Zvolene v piatok (27. 11.) večer otvorili tradičnú Vianočnú dedinu, ktorá je aj tento rok centrom zimnej kultúry pod Pustým hradom. K dispozícii je priestor s drevenými stánkami, s vianočným sortimentom a občerstvením. Priestor dostávajú i remeselníci a domáce výrobky. V nedeľu 6. decembra o 17.00 h príde do Vianočnej dediny Mikuláš a rozsvieti vianočný stromček.
Mesto aj tento rok pripravilo na obdobie Vianoc podujatia pod spoločným názvom Zvolenská zima 2026. Program počas adventu pripravujú nielen na námestí, ale aj v evanjelickom kostole, na Zvolenskom zámku a v priestoroch ďalších partnerských organizácií. Predvianočné stretnutia obohatia aj predstavenia zvolenských hudobníkov a interpretov. Zvolenská zima vyvrcholí na Silvestra.