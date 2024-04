Pre derby Spartak - Slovan budú v nedeľu bezpečnostné opatrenia

Trnava 20. apríla (TASR) - Nedeľné (21. 4.) tradičné derby medzi klubmi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava na štadióne Antona Malatinského v Trnave označili organizátori ako rizikové. Polícia preto na popoludnie pripravila v centre Trnavy bezpečnostné opatrenia, informovala o tom na sociálnej sieti.



"Policajti budú v uliciach mesta dohliadať na pokojný presun fanúšikov oboch tímov a na dodržiavanie verejného poriadku pred, počas a aj po ukončení samotného zápasu," uvádza. Z bezpečnostných dôvodov od 15.00 h úplne uzavrie Kollárovu ulicu v úseku od križovatky ulíc Kollárova, Hospodárska a Dohnányho až po vjazd do podzemných garáží obchodného centra.



"Predpokladané uzavretie Kollárovej a priľahlých ulíc potrvá až do odchodu fanúšikov hosťujúceho tímu, približne do 21.00 h," doplnila s tým, že uzávera sa môže zmeniť podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie. Počas uzatvorenia ulice umožnia policajti obyvateľom zo susediaceho sídliska Ľudmily Podjavorinskej vjazd zo Sladovníckej ulice pri bytovom dome č. 4 pri betónových kvetináčoch.



"Žiadame vodičov, aby plne rešpektovali pokyny policajných hliadok a zvýšili pri prejazde centrom mesta opatrnosť. Rovnako upozorňujeme fanúšikov a návštevníkov futbalového zápasu, aby sa vyhli nešportovému správaniu na štadióne aj mimo neho," doplnila polícia.