Pre derby Spartaka so Slovanom bude v uliciach vyšší počet policajtov

Trnava 1. apríla (TASR) - V Trnave prijala polícia pre nedeľné (3. 4.) futbalové derby medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava bezpečnostné opatrenia. V uliciach mesta bude zvýšený počet policajtov, okolie štadióna však tentoraz nebude uzavreté. Informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová s tým, že zápas, vzhľadom na zákaz vstupu fanúšikov Slovana, nebol označený ako rizikový.



"Po zvážení všetkých rizík rozhodol veliteľ bezpečnostných opatrení o nasadení viacerých zložiek. Policajti v uliciach budú dohliadať na verejný poriadok i na dopravu," priblížila hovorkyňa.



Pripravení budú zasiahnuť aj policajti poriadkovej jednotky, zásahová jednotka pohotovostného policajného útvaru či policajní kynológovia so služobnými psami. "Do opatrení sme nasadili aj niekoľko policajtov antikonfliktného tímu a policajných operatívcov," spresnila.



Polícia upozorňuje, že ak si to situácia v okolí štadióna bude vyžadovať, môže prísť ku krátkodobému obmedzeniu dopravy. Vzhľadom na kapacitné možnosti parkovacích miest v okolí štadióna žiada návštevníkov podujatia, aby sa presúvali podľa možností bez využitia svojich vozidiel. Ostatných vodičov žiada o trpezlivosť, vzájomnú ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov polície.