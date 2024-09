Pre Dudu bude duel s Azerbajdžanom špeciálny

2. kolo LN



C-divízia



nedeľa, 8. septembra, 18.00 SELČ



SLOVENSKO - Azerbajdžan /Košická futbalová aréna v Košiciach/, rozhodcovia: Sylwestrzak - Sokolnicki, Karasewicz (všetci Poľ.), priamy prenos STVR Šport





Košice 7. septembra (TASR) - Nedeľňajší zápas futbalovej Ligy národov proti Azerbajdžanu (18.00 h) bude špeciálny pre stredopoliara Ondreja Dudu, ktorý je na košickom štadióne ako doma. V prvom rade sa chce sústrediť na boj o víťazstvo, ktorým by Slováci nadviazali na triumf z Estónska 1:0. Tréner Francesco Calzona bude pravdepodobne mať k dispozícii aj Juraja Kucku, ktorý po problémoch s kolenom už v sobotu trénoval s tímom.Kucka sledoval štvrtkový triumf v Estónsku z tribúny, keďže tréneri dopriali jeho kolenu čas na doliečenie.zdôraznil Calzona. Jeho zverenci boli v Estónsku v pozícii favorita, ktorú potvrdili trojbodovým ziskom, no vzhľadom na priebeh duelu mohli zvíťaziť aj vyšším než jednogólovým rozdielom. Súpera výrazne prestrieľali, dvakrát trafili konštrukciu bránky. "uviedol Calzona.V príprave na súboj proti Azerbajdžanu sa s tímom pozorne venovali zápasu tohto tímu so Švédskom, v ktorom severania triumfovali v Baku 3:1.skonštatoval Calzona.Pre talianskeho kormidelníka bol práve duel s Azerbajdžanom prvý na lavičke slovenskej reprezentácie. V septembri 2022 Slováci v zápase Ligy národov v Trnave prehrali 1:2 gólom Haghverdiho v nadstavenom čase.pripomenul Calzona.Slovenský tím sa pod jeho vedením prebojoval na nedávne ME, na ktorých bol blízko k senzačnému postupu do štvrťfinále cez Anglicko. V súčasnosti je v pozícii favorita C-divízie v konkurencii Estónska, Azerbajdžanu a Švédska.vyhlásil Calzona.V slovenskom kádri figuruje niekoľko hráčov, pre ktorých bude duel na východe republiky špeciálny. Tomáš Suslov už avizoval, že ľudia, ktorí mu prezentovali záujem o vstupenky, by naplnili tridsať autobusov. Brankár Marek Rodák je jediný košický rodák v súčasnom kádri SR a Ondrej Duda je jeden z akcionárov FC Košice:Pôjde už o historicky tretí zápas Slovenska proti Azerbajdžanu v Košiciach, zhodou okolností na treťom štadióne. V marci 1995 Slováci triumfovali vo Všešportovom areáli 4:1, v septembri 1998 na Lokomotíve vyhrali 3:0. Presvedčivý triumf si diváci želajú aj tentoraz, domáci tím poženie vpred zaplnená Košická futbalová aréna.poznamenal Duda.