Pre Guardiolu je odchod De Bruyneho z Manchestru City „veľmi ťažký“

Manchester 27. apríla (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola priznal, že rozhodnutie o odchode Kevina De Bruyneho bol jeden z najťažších momentov počas jeho pôsobenia v klube. Belgický stredopoliar sa po prebiehajúcej sezóne 2024/2025 rozlúči s klubom, ktorý sa rozhodol neponúknuť mu novú zmluvu. Nedávno vyjadril sklamanie, že nedostal ponuku na nový kontrakt.



De Bruyne má za sebou 10 sezón vo farbách Manchestru City, no počas uplynulých dvoch sezón ho limitovali zdravotné problémy. Tím vstúpil do sezóny v pozícii obhajcu titulu v Premier League, no od úvodu ročníka zaostával za očakávaniami. Postupne sa herne dvihol a dostal sa na priečky znamenajúce účasť v Lige majstrov. Počas hernej krízy však z klubu začali presakovať informácie o viacerých zmenách v kádri, ktoré vedenie zrealizuje pred novou sezónou. Odchod dlhoročného kľúčového hráča De Bruyneho je jeden z nich. „S hráčmi, ktorí odišli ako Sergio Agüero, David Silva a ďalší, som prežil veľa vecí. Boli to krásne úspechy, ale aj ťažké situácie. Je veľa hráčov, ktorí sú aj po odchode z klubu súčasť môjho života. Pocity, ktoré Kevin prežíva, nemôžu byť iné. Úplne ho chápem. Prajem mu len to najlepšie. Je pre mňa ťažké predstaviť si, že už nebude súčasť tímu,“ poznamenal Guardiola podľa AFP.



De Bruyne patrí k najúspešnejším hráčom v histórii klubu. Získal s ním 16 trofejí vrátane prvenstiev v Premier League a Lige majstrov. Môže k nim pridať aj ďalšiu za triumf v FA Cupe, v ktorom sa tím prebojoval do semifinále. „Veľmi sa mi páči jeho správanie po tom, čo vysvitlo, že v klube končí. Naozaj poctivo trénuje a naďalej nám pomáha svojimi schopnosťami a talentom. Vidím, že chce pre klub len to najlepšie,“ uviedol Guardiola.