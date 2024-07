Pre jachtára Kubína by bolo finále splnený sen: Tlak necítim

Paríž 23. júla (TASR) - Postup do finále na tohtoročných OH v Paríži vo windsurfingovej triede iQFOiL by bol pre jachtára Roberta Kubína splnený sen. Postup 21-ročného pretekára na olympiádu bol pomerne nečakaný a dokázal to ako prvý Slovák od OH 2008. Celkovo je piaty slovenský windsurfista pod piatimi kruhmi a premiéru si odbije v triede, ktorá je taktiež na OH po prvý raz.



Kubín získal miestenku koncom apríla, keď obsadil v olympijskej kvalifikácii v rámci rozvojového programu 8. miesto vo francúzskom Hyeres. Jedna miestenka bola vtedy k dispozícii pre malé jachtárske krajiny (ENP). Spomedzi nich bol Kubín druhý najlepší, no Litovčan Rytis Jasiunas si vybojoval priamy postup. "Veľmi sa teším na pretekanie a na celý ten týždeň. Bude to neuveriteľná skúsenosť a idem tam podať najlepší výkon," povedal Kubín pre TASR. Trieda iQFOil nahradila na olympiáde RS:X, rozdiel je v tom, že stredová doska je z fólie. To spôsobuje vyššiu rýchlosť jácht, ktoré sa miestami aj vznášajú. Na OH je na programe šprintový slalom, kde budú všetci pretekári na vode spolu. Preteky, ktoré sa zameriavajú na orientačné schopnosti jachtárov a maratóny. Kvalifikácia je na programe od nedele 28. júna do štvrtka 1. augusta, o deň neskôr je na programe finále. Doňho postúpi desať najlepších pretekárov, ktorí budú bojovať o medaily vo vyraďovačke.



Kubín podľa vlastných slov vedel, že má na olympijskú miestenku: "Miestenka bola síce vo všeobecnosti veľké prekvapenie, no pre mňa osobne ani nie. Vedel som, koľko sa pripravujem a čo dokážem. Tlak necítim, idem tam podať svoj najlepší výkon." Svoju výhodu vidí aj v žrebovaní materiálu, ktoré by malo spôsobiť vyrovnanejšie 24-členné štartové pole. "Malo by to tak byť. Šance sú vyrovnanejšie, ale uvidíme až pretekový deň, lebo každý skrýva to svoje najlepšie nastavenie," zhodnotil mladý jachtár. V prípade postupu by výrazne vylepšil historicky najlepší slovenský výsledok v tejto disciplíne. To sa mu však podarí už len účasťou, keďže historické maximum drží momentálne Marek Valášek za 25. miesto z OH 1996 v triede Finn.



"Budem sa o to snažiť, je to môj sen a cieľ. Potom je to už veľa aj o šťastí a o náhode," dodal Kubín pre TASR ohľadom svojich finálových ambícii. Marseille si bol vyskúšať začiatkom júla. "Bol som tam na sústredení. Podmienky boli rôzne. Silný vietor, veľké vlny, rovná voda a pri brehu až jazerné podmienky. Marseille mi skôr vyhovuje, je to pekné miesto. Preteky však budú náročné vzhľadom na konkurenciu." Medzi favoritov patrí napríklad Holanďan Luuc van Opzeeland, držiteľ bronzu z premiérových MS v tejto kategórii (2021) i striebra o rok neskôr, či jeho krajan Huig-Jan Tak. Ten má získal na MS 2022 v Breste bronz.