Pre Kentoša sú Španieli a Taliani rovnako nároční súperi

Bratislava 9. júna (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš považuje Španielov a Talianov za rovnako náročných súperov. Jeho tím sa s nimi stretne v A-skupine ME do 21 rokov, ktoré hostí od 11. do 28. júna Slovensko. Domáci otvoria turnaj na Tehelnom poli proti mužstvu z Pyrenejského polostrova.



„Sokolíci“ absolvovali v rámci prípravy na turnaj prípravný zápas so Slovinskom, nad ktorým viedli v prevahe 2:0, ale nakoniec iba remizovali 2:2. Keďže na domáci turnaj neabsolvovali kvalifikáciu, predošlé roky strávili prípravnými zápasmi, v rámci ktorých zdolali aj spomínaných Španielov 2:0. „Obaja súperi sú rovnako nároční. Španielsko hrá veľmi špecifickým, vysoko intenzívnym štýlom, majú technicky vyspelých hráčov, ktorí pôsobia v najvyššej španielskej lige, vrátane futbalistov z Barcelony. Ich hra je podľa mňa typická dominantným futbalom. Taliani zas hrajú viac takticky, čo je pre nich typické. Obe mužstvá však dosahujú veľmi vysokú úroveň,“ povedal Kentoš pre TASR. Dvojica tímov má na konte po päť titulov a držia tak spoločný rekord podujatia.



V utorkovom dueli proti súperovi, ktorý sa predstaví aj na ME21, viedli Slováci po góloch Adama Oberta a Timoteja Jambora. „Zápas sme mali približne 60 minút úplne pod kontrolou. Viedli sme 2:0, mali sme aj ďalšie šance, ktoré sme však nepremenili. Potom sme začali robiť zbytočné chyby v strede poľa, čo súviselo aj so špecifickým priebehom – už v 30. minúte dostal súper červenú kartu, a tak sa stiahol do hlbokej obrany. My sme sa snažili udržať vysokú intenzitu hry, tlačili sme, no práve to viedlo k individuálnym chybám, ktoré súper využil. Hoci s výsledkom nie sme spokojní, berieme to ako poučný zápas – ak si z toho zoberieme ponaučenie, môže nás to posunúť ďalej,“ zhodnotil kouč.



Od svojho tímu konkrétne očakávania nemá, ako niekoľkokrát pripomenuli aj jeho zverenci, mužstvo sa sústredí samé na seba: „Nemám žiadne konkrétne očakávania. Sústredíme sa najmä na náš vlastný výkon a na to, aby sme boli čo najlepšie pripravení na prvý zápas. Máme pripravenú stratégiu na Španielov aj na každého súpera v skupine. Verím, že ak podáme dobrý výkon, môžeme byť úspešní.“ Po mentálnej stránke môže byť pre mladých futbalistov dôležitý úvodný zápas proti tímu so zvučnými menami, ktoré už teraz rezonujú v seniorskom futbale. Sú medzi nimi napríklad stopér Cristhian Mosquera, stredopoliar Javi Guerra (obaja Valencia), či krídelník Alberto Moleiro z Las Palmas. „V každej skupine ide v podstate o turnaj štyroch tímov, takže dôležitý bude každý zápas. Na úvod nás čaká Španielsko a urobíme všetko pre to, aby sme sa naň dôkladne pripravili a zvládli ho,“ dodal Kentoš pre TASR.