Pre Liptáka je finálový turnaj výzva. Máme nebezpečný tím, hovorí

Bratislava 14. apríla (TASR) - Kapitán slovenského tímu Matej Lipták považuje postup na novembrový finálový turnaj Pohára Billie-Jean-Kingovej za veľkú výzvu. Okrem tenistiek SR si miestenku do Sevilly v kvalifikácii zabezpečili Američanky, Nemky, Britky, Poľky, Rumunky, Japonky a Austrálčanky. Účasť medzi elitnou 12-kou mali už v predstihu istú úradujúce šampiónky Kanaďanky, vlaňajšie finalistky Talianky, domáce Španielky a Češky ako držiteľky voľnej karty.



"Máme veľmi nebezpečný tím a verím, že to potvrdíme aj na finálovom turnaji. V Seville sa budú hrať dva single a štvorhra, tento formát nám hra do karát. Nemáme k dispozícii hráčky z elitnej svetovej dvadsiatky či tridsiatky, ale v našom tíme je skvelá chémia. Zdobí nás aj výborný tímový duch. Ak sú naše baby vo forme, sú schopné zdolať kohokoľvek," uviedol Lipták po víťazstve 4:0 nad Slovinskom na harde v bratislavskom NTC.



Šéf slovenskej lavičky chce urobiť maximum pre to, aby sa jeho zverenky na finálový turnaj čo najlepšie pripravili. "Určite sa porozprávam s babami o nejakých alternatívach, ako to urobiť čo najlepšie. Aby sa mohli venovať svojmu individuálnemu programu a zároveň aby ich ďalšia priorita sezóny bola finálový turnaj PBJK. Je to teraz na nás a na debate s celým tímom," zdôraznil Lipták, ktorý od zavedenia nového formátu súťaže postúpil na finálový turnaj tretíkrát.



V roku 2021 v Prahe i v novembri 2022 v Glasgowe slovenskému družstvu tesne ušiel postup do semifinále. "Pozitívom je, že teraz máme vyrovnaný tím. Proti Slovinkám som využil všetky dievčatá s výnimkou Rebeccy Šramkovej, ktorá hrá však tiež brutálne a uvažoval som o jej nasadení. Viktória Hrunčáková opäť potvrdila, čo pre ňu znamená hrať za Slovensko v tímových súťažiach. Rovnako ako v dueli s Argentínou mi vyšiel ťah so 16-ročnou Renátou Jamrichovou, ktorá sa neustále zlepšuje a je veľmi platnou súčasťou družstva."



Hrunčáková v dôležitom druhom singli zvíťazila nad slovinskou jednotkou Veronikou Erjavečovou a po boku Terezy Mihalíkovej vo štvorhre spečatila triumf slovenských farieb. "Mnohí tvrdili, že proti Slovinkám sme papierové favoritky, no museli sme to potvrdiť na kurte. Kapitán Maťo Lipták je teraz v dobrej situácii, lebo si môže vyberať, koho z nás postaví, všetky hráme dobre. Viaceré tímy, ktoré postúpili na finálový turnaj, majú vo svojom strede hráčky s lepším rebríčkovým postavením. My sme však v našom tíme tak dobre naladené, že môžeme zdolať hocikoho."