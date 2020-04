Pre Longovú odklad olympiády znamenal aj výdych

Bratislava 28. apríla (TASR) - Slovenská lukostrelecká reprezentantka Alexandra Longová by za normálnych okolností v týchto dňoch všetku svoju energiu venovala snahe kvalifikovať sa na olympijské hry. Jej 49. priečka v rebríčku Svetovej lukostreleckej federácie ju jednoznačne predurčovala k tomu, aby mohla pomýšľať na jednu zo 64 miesteniek v individuálnej súťaži žien. Lenže pandémia koronavírusu najväčší športový sviatok presunula na budúci rok. Longovú správa o odložení tokijských hier nevyviedla z miery. Skôr ju naopak potešila, keďže rozhodnutiu predchádzalo obdobie neistoty a neuspokojivého tréningového procesu.



Lukostrelci už stihli rozdať niekoľko miesteniek do Tokia, no kľúčové súťaže mali ešte pred sebou. V čase, keď v Európe vypukla pandémia v plnom rozsahu, mali pred sebou úvodné podujatia sezóny. "Podarilo sa mi absolvovať sústredenie v Juhoafrickej republike, na Slovensko som sa stihla vrátiť tesne predtým, než začali zavádzať povinnú karanténu," popísala Alexandra Longová pre TASR obdobie, ktoré predchádzalo chvíľam pred tým, ako sa musela rovnako ako všetci ostatní na Slovensku utiahnuť do izolácie: "Nevedela som, či olympiáda bude, alebo nebude, preto som sa snažila využiť každú príležitosť aspoň na kondičnú prípravu. Podarilo sa mi dostať aj na strelnicu, kde som trénovala vo veľmi obmedzenom režime. Potom začali rušiť podujatia a keď prišla správa, že olympiádu odložili, trochu som si aj vydýchla. Bola som síce stále v tréningovom móde, no nebola som s tým spokojná, príprava mala prebiehať úplne inak."



Európsku kvalifikáciu v tureckom meste Antalya a aj záverečnú celosvetovú kvalifikáciu, ktorá sa mala konať v Berlíne, napokon tiež presunuli. Momentálne na neurčito. Osud lukostreleckej sezóny v roku 2020 je nejasný, no Longovú to neznepokojuje. "Odloženie hier mi nenarušilo žiadne plány v osobnom, ani športovom živote. Či sa nejako prejaví aj na podmienkach prípravy pre budúci rok sa ešte uvidí. Som súčasťou malého a na Slovensku nie veľmi populárneho športu. Sponzorov vo veľkom nemám, podporuje ma hlavne VŠC DUKLA. Verím, že mi ostanú aspoň také podmienky ako doteraz, ale je tu veľa otáznikov, keďže sezónu úplne zastavili," povedala účastníčka olympiády v Riu de Janeiru, kde dokázala v nasadzovacom kole obsadiť 22. priečku a svoju výkonnosť potvrdiť aj úspechom v 1. kole vyraďovacej časti.



Od minulej stredy je už na Slovensku možné trénovať na športoviskách. Mnohých lukostrelcov to potešilo, no koordinácia tréningov je teraz paradoxne oveľa zložitejšia. "Priznám sa, že situácia pred uvoľnením bezpečnostných opatrení mi vyhovovala viac. Mala som prístup na strelnicu a striedali sme sa tam iba traja. Teraz sa začína zapĺňať harmonogram tréningov. Naša strelnica je veľká, no stále tam z bezpečnostných dôvodov má prístup maximálne šesť ľudí. Musíme si ju rezervovať aj niekoľko dní dopredu a stále dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Je to trochu limitujúce, no musím sa prispôsobiť, pretože aj ostatní chcú a potrebujú trénovať," prezradila Longová.



Lukostreľba prišla o možnosť pripomenúť sa a prezentovať sa v lete 2020 slovenským fanúšikom na najväčšom športovom sviatku, no Alexandra Longová nestráca chuť do ďalšej práce a bude bojovať ďalej. "Lukostreľba je individuálny šport. Nemám ani stabilného trénera, s reprezentačným spolupracujem skôr na báze konzultácie. Môj prístup k tréningu a motivácia k práci sa nezmení ani po odložení olympiády," potvrdila pre TASR slovenská lukostrelkyňa.