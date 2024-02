Pre málo snehu zrušili snoubordový slopestyle v Špindlerovom Mlyne

Praha 15. februára (TASR) - Nepriaznivé snehové podmienky sa v značnom predstihu postarali o zrušenie marcových pretekov Svetového pohára v snoubordingu v Špindlerovom Mlyne. Súťažiť sa malo 15.-16. marca vo freestyleovej disciplíne slopestyle, v ktorej na "sveťákoch" pravidelne reprezentuje Slovensko Samuel Jaroš.



"Za uplynulé dva týždne sme prišli o viac ako polovicu snehu určeného pre výstavbu trate. Z toho, čo nám zostalo, nie je možné postaviť trať, ktorá by spĺňala bezpečnostné a kvalitatívne parametre nutné pre preteky SP," citoval portál idnes.cz šéfa organizačného výboru Martina Černíka.



"Vzhľadom na to, že predpoveď počasia na nasledujúce týždne neukazuje teploty potrebné na ďalšiu výrobu snehu, je zrušenie akcie nepríjemným, ale pragmatickým rozhodnutím. Veľmi nás to mrzí kvôli snoubordistom a tiež fanúšikom, ktorí sa na preteky tešili," dodal Černík.



V aktuálnej sezóne SP sa v slopestyle súťažilo iba v januári vo švajčiarskom Laaxe. Zvyšné štyri preteky, vrátane tých v "Špindli", zrušili. V kalendári zostáva už iba jedno podujatie - 23. marca v Silvaplane.