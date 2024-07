Pre Mbappeho je cťou hrať proti Ronaldovi: Je legenda futbalu

Hamburg 4. júla (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe povedal, že je mu cťou hrať proti svojmu idolovi Cristianovi Ronaldovi. Útočníci sa proti sebe postavia v piatkovom štvrťfinálovom zápase ME medzi "Les Bleus" a Portugalskom, ktorý má výkop o 21.00 h v Hamburgu.



"Je to pre mňa česť. Každý vie o mojom obdive ku Cristianovi," uviedol francúzsky kapitán podľa AFP, ktorý sa netají tým, že ako malý chlapec mal v izbe vyvesené plagáty s Ronaldom. Odvtedy sa dnes 25-ročný Mbappe s hviezdnym Portugalčanom spoznal aj osobne: "Postupom času som ho spoznal, stále sme v kontakte. Snaží sa sledovať moju kariéru."



Tridsaťdeväťročný Ronaldo, ktorý hrá na rekordnom šiestom európskom šampionáte, priznal, že ide o jeho posledné ME. Jeho šnúru tak môže zápas s Francúzskom ukončiť. "Je naďalej legendou futbalu, ale dúfame, že zajtra vyhráme a posunieme sa bližšie k finále," dodal na Ronaldovu adresu Mbappe.