Pre Mourinha zostáva prioritou AS Rím, Brazílčania ho nekontaktovali

Rím 4. januára (TASR) - Jose Mourinho dementoval správy, podľa ktorých by mal zasadnúť na lavičku brazílskej futbalovej reprezentácie. Portugalec sa podľa vlastných slov naplno sústredí na svoju prácu v AS Rím, kde však nemá pevnú pôdu pod nohami.



"Brazílčania so mnou priamo nehovorili. Povedal som môjmu agentovi, aby s nikým nerokoval až dokým nebudeme vedieť, či ma AS Rím chce alebo nie. Neverím šumom, ktoré sa objavili v éteri, že majitelia klubu už hľadajú môjho nástupcu. Dôverujem im a nemám žiadny dôvod myslieť si, že by niečo také robili poza môj chrbát," citovala Mourinha agentúra AFP.



Šesťdesiatročný uznávaný kouč vedie AS od júna 2021, jeho kontrakt sa naplní v lete a nie je isté, či príde k jeho obnoveniu. V predošlých dvoch sezónach obsadil s tímom šieste miesto v Serii A a predvlani s ním vyhral premiérový ročník Európskej konferenčnej ligy. V minulej sezóne prehrali jeho zverenci vo finále Európskej ligy. Aktuálne patrí "giallorossi" v tabuľke najvyššej talianskej súťaže siedma pozícia so 17-bodovou stratou na lídra Inter Miláno.



Brazília intenzívne hľadá trénera, dočasne vedie "kanárikov" Fernando Dinizo. Juhoameričanom medzitým stroskotali snahy o angažovanie Taliana Carla Ancelottiho, ktorý medzi vianočnými sviatkami predĺžil zmluvu s Realom Madrid.