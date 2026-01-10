Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pre Nemca Horna sa preteky v Oberhofe skončil, má vírusovú infekciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Slovenský biatlon/Igor Stančík

Vo štvrtkovom šprinte obsadil Nemec siedme miesto.

Autor TASR
Oberhof 10. januára (TASR) - Pre nemeckého biatlonistu Philippa Horna sa 4. kolo Svetového pohára na domácej pôde v Oberhofe skončilo predčasne. Dostal totiž vírusovú infekciu. Horn nemohol nastúpiť na sobotňajšie stíhacie preteky na 12,5 km a v Oberhofe vynechá aj ďalšie súťaže.

Vo štvrtkovom šprinte obsadil Nemec siedme miesto. „Po sľubnom výsledku v šprinte som sa tešil na stíhačku, žiaľ, moje telo malo iné plány. Ochorel som a podujatie v Oberhofe sa pre mňa skončilo. Dúfam, že sa rýchlo uzdravím a čím skôr sa vrátim do kolotoča SP,“ uviedol pre DPA Horn, ktorý skončil v decembri v stíhačke v rakúskom Hochfilzene tretí.
