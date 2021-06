Pre obavy z koronavírusu sa z OH2020 odhlásilo až 10.000 dobrovoľníkov

Tokio 3. júna (TASR) - Organizátori OH v Tokiu prišli už o 10.000 z celkového počtu 80.000 prihlásených dobrovoľníkov, ktorí sa pre obavy zo šírenia koronavírusu napokon rozhodli nevypomáhať na najmasovejšom športovom podujatí. Informovala agentúra AFP.



Šéfka hier Seiko Hašimotová v rozhovore pri príležitosti 50 dní do začiatku podujatia vylúčila možnosť, že by sa OH v stanovenom termíne 23. júla - 8. augusta nekonali. Ich odklad by podľa nej pripadal do úvahy len v prípade katastrofického scenára, resp. keby veľká časť výprav nebola schopná v dôsledku obmedzení a zlej pandemickej situácie pricestovať do Japonska.



Krajina "vychádzajúceho slnka" sa momentálne borí so štvrtou vlnou pandémie Covid-19, v hlavnom meste v tejto súvislosti predĺžili núdzový stav do 20. júna. Viceprezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) John Coates už v minulosti vyhlásil, že ani núdzový stav nezabráni konaniu hier.