Pre pandémiu klesol počet prestupov, znížila sa aj výška odstupného

Paríž 18. januára (TASR) - V roku 2020 klesol počet medzinárodných prestupov v mužskom futbale o 5,4 percenta. Podpísala sa pod to pandémia koronavírusu, ktorá výrazne ovplyvnila aj výšku odstupného. V porovnaní s rokom 2019 sa transferové čiastky znížili o 23,5 percenta.



Vyplýva to zo štúdie, ktorú zverejnila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Najviac minuli na prestupy hráčov anglické kluby, išlo o čiastku 1,63 miliardy dolárov. Na druhom mieste boli talianske kluby (731,6 milióna USD). Najviac peňazí z transferov išlo do pokladníc španielskych klubov (785,7 milióna USD). Informovala o tom agentúra AFP.