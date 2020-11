Pre pandémiu zmenili vo volejbale formát Challange a CEV Cupu

CHALLENGE CUP ŽIEN 2020/2021



šestnásťfinále:



Pirane Brusno (SR) - La Laguna (Šp.) /23. aj 24. 11. o 18.00 h v Slovenskej Ľupči/



osemfinále a štvrťfinále:



Turnaj v rumunskom Sibiu (8.-10. 12.):



Pirane Brusno (SR) / La Laguna (Šp.) - Alba Blaj (Rum.)



Dinamo Bukurešť (Rum.) / Porto (Portug.) - Prostějov (ČR)



Turnaj v maďarskom Kaposvári (8.-10. 12.):



UKF Nitra (SR) - Vardar Skopje (Sev. Mac.)



Ostrava (ČR) / Riga (Lot.) - Kaposvár (Maď.)



Pozn.: Víťazi osemfinále odohrajú v rámci turnajov štvrťfinálový súboj o postup.

Bratislava 19. novembra (TASR) - Po úpravách vo volejbalovej Lige majstrov, v ktorej odohrajú skupinovú fázu tohto ročníka turnajovým spôsobom, ovplyvnila pandemická situácia aj formát ďalších dvoch európskych pohárových súťaží CEV Cup a Challenge Cup. Osemfinále a štvrťfinále odohrajú v oboch súťažiach v decembri v štyroch turnajových bublinách a iba na jeden zápas. Informoval o tom web Slovenskej volejbalovej federácie.Táto zmena sa dotkne hráčok Volley project UKF Nitra, ktoré po odhlásení švajčiarskeho Pfeffingenu prenikli do osemfinále Challenge Cupu bez boja. So severomacedónskym Vardarom Skopje si zmerajú sily už v rámci turnaja v Kaposvári (8.-10. 12.).Domáci maďarský tím nastúpi v druhej osemfinálovej dvojici proti Ostrave so smečiarkou Andreou Štrbovou alebo Rige, oba šestnásťfinálové súboje tejto konfrontácie sú na programe budúci týždeň v Lotyšsku. Víťazi osemfinále sa následne stretnú vo štvrťfinálovom dueli.Druhého zástupcu SR v ženskom Challenge Cupe VK Pirane Brusno ešte čaká šestnásťfinále proti španielskej La Lagune z Kanárskych ostrovov. Oba zápasy odohrajú Pirane na domácej palubovke v Slovenskej Ľupči budúci týždeň v pondelok a utorok (23. aj 24. 11. o 18.00 h).Postupujúceho zo súbojov v Ľupči čaká turnaj v rumunskom Sibiu (8.-10. 12.) a v osemfinále jeho hostiteľ Alba Blaj. Druhú osemfinálovú dvojicu na turnaji utvoria Prostějov so smečiarkou Karolínou Fričovou a trénerom Ľubomírom Petrášom a jeden zo šestnásťfinálovej dvojice Dinamo Bukurešť - Porto.UKF Nitra aj Brusno sa predstavia na európskej scéne po prvý raz v klubovej histórii. Dejiská a termíny všetkých turnajov CEV Cupu aj Challenge Cupu mužov a žien zverejnil web CEV.