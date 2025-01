Pre Pinturaulta sa sezóna predčasne skončila: Ťažké akceptovať

Paríž 28. januára (TASR) - Pre 33-ročného francúzskeho lyžiara Alexisa Pinturaulta sa predčasne skončila prebiehajúca sezóna. Vyšetrenia po páde v piatkovom super-G v rakúskom Kitzbüheli odhalili zlomeninu hornej časti holene a poškodenie menisku. Podľa Francúzskej lyžiarskej federácie potrvá šesť týždňov, kým bude môcť začať s rehabilitáciou.



"Je ťažké to pochopiť, analyzovať a akceptovať. Bude potrebný čas, aby som veci videl jasnejšie," uviedol Pinturault na sociálnych sieťach. Na vjazde do ľavotočivej zákruty zachytil hrboľ a jeho pravá lyža narazila do bránky. Po následnom páde síce vstal, no po príchode lekárov si znovu ľahol a mal problém s pravým kolenom.



Trojnásobný olympijský medailista a celkový víťaz SP z roku 2021 Pinturault mal za sebou iba osem pretekov po tom, čo sa vrátil po 11-mesačnej prestávke spôsobenej zranením ľavého kolena. Informovala agentúra DPA.