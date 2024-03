Pre Puliša bude séria so Zvolenom výnimočná, Buc čaká veľa súbojov

Michalovce 19. marca (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce veria, že dlhšia príprava na štvrťfinálovú sériu play off proti HKM Zvolen sa ukáže ako výhoda. Podľa útočníka Dávida Buca očakávajú fyzicky náročnú sériu "plnú osobných súbojov." Historicky prvá konfrontácia týchto tímov v extraligovej vyraďovačke bude výnimočná pre viacerých hráčov, ktorí v minulosti pôsobili v tíme súpera.



Jedným z nich bude zvolenský odchovanec Radovan Puliš, ktorý získal s materským klubom dva majstrovské tituly, no v závere svojej druhej michalovskej sezóny sa ho pokúsi vyradiť. Pre skúseného útočníka, ktorý už v slovenskej extralige hral aj za Detvu a Slovan Bratislava, to bude prvá vyraďovačka proti Zvolenu. "Bude to pre mňa špecifická séria. Vo Zvolene som vyrastal, mal som tam veľké úspechy. Teraz som hráč Michaloviec a chcem, aby sme postúpili ďalej. To je pre mňa veľká motivácia," uviedol Puliš pre webstránku novinyzemplina.sk.



Zvolen dlhodobo patrí k slovenskej špičke, no prebiehajúca sezóna nedopadla podľa predstáv fanúšikov. Tím sa do štvrťfinále musel prvýkrát prehrýzť cez predkolo, v ktorom potreboval na zdolanie Liptovského Mikuláša maximálny počet päť zápasov. "Zvolen má svoju kvalitu. Možno sa im trochu nedarilo v základnej časti, no teraz prichádza play off. To je iná súťaž," uviedol Puliš. Zvolenčania ostali po základnej časti v zápasovej záťaži a do série s Michalovcami vstúpia tri dni po rozhodujúcom zápase s Liptákmi.



Na druhej strane nastúpia Michalovčania, ktorí mali od záverečného zápasu základnej časti (víťazstvo v Humennom 5:2) 12-zápasové voľno. "Uvidíme, či bude našou výhodou to, že Zvolenčania budú mať v nohách náročnú sériu. Aj my sme vlani mali takú sériu a následne sme vyradili Slovan. Uvidíme, koľko síl im zobral Liptovský Mikuláš. Očakávam, že to bude náročná séria, v ktorej bude veľa fyzických súbojov," poznamenal útočník Dávid Buc, ktorý pripomenul vlaňajšiu púť Michaloviec v play off, ktorá sa začala päťzápasovou sériou predkola s Trenčínom a pokračovala nečakaným triumfom nad Slovanom. Michalovskému klubu sa osvedčili teambuildingy a túto formu spestrenia prípravy zvolil aj pred play off. Tentoraz zamieril do Tatier a hráči veria, že im to pomôže k predĺženiu úspešnej bilancie, ktorú majú po januárovom príchode trénera Tomeka Valtonena. Pod vedením svojho staronového kormidelníka, ktorý v januári vystriedal Petra Kúdelku, zvíťazili v 9 z 11 zápasov. Proti Zvolenu budú v pozícii mierneho favorita, k dispozícii majú dvojzápasový začiatok série na domácom ľade a aj domáce prostredie v prípadnom piatom i siedmom zápase. "Proti Zvolenu sú to vždy ťažké zápasy. Myslím si, že budú rozhodovať maličkosti. Verím, že budú na našej strane," poznamenal Buc.