Pre Solymosyovcov majú dva bronzy z ME v Ríme cenu zlata

Bratislava 17. augusta (TASR) - Dve bronzové medaily z ME v Ríme majú pre súrodencov Jozefa a Silviu Solymosyovcov cenu zlata. Ich mama a zároveň trénerka Ivana Solymosyová tvrdí, že slovenské synchronizované plávanie najbližších desať rokov nedosiahne lepší výsledok na vrcholnom podujatí. Podľa jej slov sa nemôže porovnávať s Talianskom či Španielskom, ktoré skončili v súťažiach miešaných párov na prvých dvoch priečkach.



"Krajiny ako Taliansko a Španielsko sa v najbližších rokoch nedajú dostihnúť. Na Slovensku totiž nemáme na to podmienky. Dvadsaťpäť reprezentantov trénuje na troch dráhach, navyše v polovici bazéna je plytká voda, takže sa tam nič nedá robiť. V sólach ani v duách sa vôbec nemôžeme porovnávať s najvyspelejšími krajinami. V roku 2017 sme sa rozhodli, že Jožko so Silviou vyskúšajú mix, lebo je to disciplína, v ktorej máme šancu sa presadiť. Som rada, že sa nám to podarilo." uviedla Ivana Solymosyová.



Jozef Solymosy si atmosféru vo Foro Italico užíval, prekážala mu iba studená voda. "Som veľmi spokojný s tým, ako to dopadlo. Dali sme do toho maximum. Čakali sme, že ťažšie bude získať medailu vo voľných zostavách, pretože tam štartovali Nemci. Zdolali sme ich o dva body, čo je super," uviedol slovenský reprezentant, ktorý sa venuje synchru od piatich rokov. "V ženskom kolektíve je to niekedy ťažké, na tréningoch furt hovoria o babách, no postupne som si zvykol."



Silvia Solymosyová už pri rozplavbách verila, že by v Ríme mohli s bratom siahnuť na cenné kovy. "V nemeckom mixe bola baba, ktorá v minulosti cvičila duá a získavala dosť bodov. V Ríme však dostal nemecký pár výrazne nižšie známky ako my. V technických zostavách sme čakali, že predstihneme Belgicko a Srbsko. Po zisku prvého bronzu na oslavy nebol čas. Vynahradili sme si to však po skončení druhej súťaže a išli do mesta na pizzu."



Prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek dlho neveril, že Solymosyovci vybojovali historické medaily. "Jožko so Silviou boli tak trochu v úzadí. Ja som im však veľmi fandil už od môjho príchodu do funkcie. Sú to skromní, milí ľudia. Vďaka zisku dvoch bronzových medailí zvýraznili tento šport na Slovensku. Konkurovať vyspelým krajinám, ktoré pravidelne zbierajú medaily, je malý zázrak," zdôraznil Šulek.