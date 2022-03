Pre vojnu na Ukrajine má Bokroš problém s kádrom, Charbonneau odišiel

Banská Bystrica 1. marca (TASR) – Hokejisti Prešova sú po utorňajšej dohrávke 32. kola Tipos extraligy v nezávidenia hodnej situácii. Zaknihovali totiž štvrtú prehru za sebou, tentoraz v Banskej Bystrici (0:3), pričom z deviatich uplynulých stretnutí vyhrali iba raz. Káder opustil v pondelok kanadský útočník Jonathan Charbonneau zo strachu pred napätou situáciou na Ukrajine, čo klub rešpektoval.



Podobný krok zvažuje aj ďalší Kanaďan Brett Welychka a ešte v ťažšej situácii sa nachádza ukrajinský útočník Vitalij Ljaľka, ktorý môže odísť do svojej vlasti bojovať. „Sme v ťažkej situácii hernej i hráčskej. Pokiaľ tu budú títo chlapci, tak budú hrať. Vieme, že sa to môže zmeniť zo dňa na deň. Ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Je to na rozhodní týchto hráčov a situácii v krajine. Ja som zatiaľ rád, že máme štyri formácie a môžeme hrať na štyri päťky. Pokiaľ sa situácia zmení, doplníme káder všetkým tým, čo máme k dispozícii a pôjdu do útoku aj obrancovia,“ vyjadril sa k danému stavu tréner Prešova Ernest Bokroš a v otázke pôsobenia Ljaľku ešte dodal: „Ja toho chlapca vidím a obdivujem za to, že vôbec nastúpi na zápas. Pokiaľ máte otca vo vojnovej krajine a nemáte o ňom žiadne správy, je to ťažké. Našťastie jeho mama i sestra sú už na Slovensku. Ja ho však obdivujem, že vôbec dokáže hrať hokej.“



Prešovčania sú po utorňajšej prehre v Banskej Bystrici priamo namočení v bojoch o záchranu v extralige. Okupujú nateraz predposlednú priečku, ale posledný Liptovský Mikuláš stráca na nich už iba osem bodov. Obe mužstvá odohrajú ešte päť zápasov, v hre je tak 15 bodov. „Ťažko sa mi hodnotí každé jedno stretnutie. Bohužiaľ ani v Banskej Bystrici sme sa nedokázali v ofenzíve presadiť, nedali sme žiadny gól. V ponuke sme mali päť presiloviek, no nevyužili sme ich. Ak nebudeme dávať góly, nebudeme bodovať. V priemere dávame v poslednom čase jeden – dva góly, ak nebudeme dávať tri až štyri, tak len ťažko budeme bodovať. Iba snaha nestačí, musíme dať do hry aj umenie. A to aktuálne umenie na ľade nedokážeme pretaviť do gólov,“ povzdychol si po ďalšej prehre svojho mužstva pod Urpínom prešovský tréner Bokroš.



Banskobystričania sú v inej situácii. Bojujú o priamu účasť v play off, ktorú by im zaručila šiesta priečka. Na nej aktuálne trónia s trojbodovým náskokom pred Popradom, ktorý má ešte jeden zápas k dobru. Po výhre nad Prešovom tréner ´baranov´ Antti Karhula uviedol: „Je to veľmi dôležité víťazstvo. Špeciálne, keď Mikuláš zdolal Poprad a my sme stále na šiestom mieste. Boli sme o niečo lepší v tomto zápase než súper. Pozitívne hodnotím najmä tretiu tretinu, pretože sa nám predtým stávalo, že sme o gól o dva viedli a nevyhrali sme v riadnom hracom čase. Teraz sa to už podarilo. Vytvorili sme si náskok pred duelom v Poprade o šiestu priečku, čo nás teší. Obzvlášť po tej dobre odohranej tretej tretine. Tento týždeň už nehráme žiadny zápas, chceme teda nabiť baterky. Budeme trénovať, no máme aj nejaký čas voľna. Budúci týždeň nás čakajú tri dôležité stretnutia. Chceme sa mentálne dobre nastaviť, aby hráči urobili všetko pre cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, a to je priamy postup do play-off.“