Pre Weissa st. bola táto sezóna najťažšia, vyjadril sa aj k budúcnosti
Slovanu stačil na istotu titulu jediný bod.
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Tréner futbalistov Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. si môže po sobotňajšom víťazstve nad Dunajskou Stredou (1:0) konečne vydýchnuť. „Belasí“ spečatili zisk majstrovskej trofeje dve kolá pred koncom sezóny a 61-ročný kormidelník pripustil, že práve táto bola preňho na lavičke účastníka Niké ligy najťažšia.
Slovanu stačil na istotu titulu jediný bod. Stretnutie na Tehelnom poli dlho smerovalo ku bezgólovému výsledku, ale víťazné oslavy napokon v 79. minúte potvrdil Tigran Barseghjan. „Dnes to bol dobrý zápas. Dunajská Streda, som hovoril hráčom na príprave, že prídu uvoľnení, namotivovaní, že majú vášeň. Videl som to v poslednom zápase doma so Žilinou a majú, samozrejme, aj kvalitu. Sú rýchli a to pritom im odišiel celý útok takisto, ale viac-menej ako nám. Tá útočná fáza, tá kvalita odišla odchodom Andraža, zranením Marcelliho. Čiže tá dynamika, kvalita a góly nám odišli, ale mužstvo potiahlo ako celok a som strašne rád za Tigrana, ktorý opäť potvrdil a som rád za tie moje slová, že on rozhodne o titule, a to sa stalo dvakrát,“ uviedol Weiss st. na pozápasovej tlačovej konferencii.
Práve pred DAC majú jeho zverenci nedostihnuteľný desaťbodový náskok, obom mužstvám zostáva odohrať už len dva duely. „Nebolo to ľahké. Som rád ako tréner, že to už máme za sebou. Máme ešte dva zápasy, kde dostanú šancu tí hráči, ktorí nehrávali počas sezóny. Tí, ktorí odovzdali tomuto klubu to, čo vedia a to, čo majú, tak tí si oddýchnu alebo budú len naskakovať počas priebehu zápasu,“ povedal Weiss st. k nasledujúcim stretnutiam v Podbrezovej a s Michalovcami. Po záverečnom hvizde vypukla v Bratislave bujará atmosféra, ale 61-ročný kouč sa ňou nenechal uniesť: „Ja viac-menej nikdy neoslavujem. Som teraz rád, že som si dal sprchu, idem ešte naspäť do kabíny a pôjdem domov. Na oslavy je ešte čas, aj keď ja už som rád, ale vnútorne som rád, pretože to bola pre mňa z týchto piatich sezón najťažšia.“
Weiss st. pripomenul, aký veľký tlak si žiada práca v Slovane. „Videli sme, že klub chce stavať akadémiu, myšlienka od majiteľa je dobrá. Ale na to musíte nájsť financie, niekto to musí zaplatiť a to je Ivan. Čiže ten tlak a robota v Slovane je veľká. Ľudia si povedia, však máte peniaze, lebo ste prví a musíte byť prví. Nie je to tak, nefunguje to tak naveky. Keď sa urobia dobré roboty, tak to bude fungovať. Keď sa urobia zlé rozhodnutia, je tu Dunajská hladná, je tu Trnava hladná, je tu Žilina mladá hladná. Konkurencia nebude spať, urobíte pár chýb a môžete za to zaplatiť.“
Pred súbojom s Dunajskou Stredou bol však tím v psychickej pohode. „Bol som presvedčený o tom, že si to uhráme. Najdôležitejší zápas bol v Dunajskej Strede, tých 0:3. Tam sa lámal chleba, že sa aj Dunajská viac-menej zlomila. Bojovali aj minulý týždeň v Trnave, kde prehrali, ale mohli rozhodnúť zápas, nakoniec ho prehrali na emócii Trnavčanov a divákov a, samozrejme, aj ich kvalite. Dnes keby sme prehrali, tak ešte máme dva zápasy, stále by žili. Oni by si už svoje uhrali určite. Ale zas my sme natoľko skúsení aj kvalitní, že sme to zvládli a dnes vyhrávame ligu o desať bodov,“ konštatoval kormidelník „belasých“, ktorí získali ôsmu majstrovskú trofej za sebou.
Prioritou pre Dunajskú Stredu teraz bude zakončiť sezónu na druhom mieste. Tréner Branislav Fodrek tiež spomenul dopad chýbajúcich ofenzívnych ťahúňov, ale kľúčovú rolu podľa neho zohrali práve vzájomné súboje so Slovanom: „Samozrejme, každý dobrý hráč chýba. Snažili sme sa to nahradiť, ale nie vždy sa nám to podarilo. Keď vám nehrá Dukanovič, Redzic a Ramadan prakticky väčšiu časť zápasov, tak 27 gólov len tak ľahko nenahradíte. Ale to hlavné by som hľadal v tom, že keď v štyroch zápasoch neporazíte Slovan, štyrikrát sme s nimi prehrali, takže z tohto pohľadu je Slovan zaslúžene tam, kde je.“
Otázkou zostáva, čo bude s bratislavským tímom v ďalšej sezóne. Weiss st. má s klubom podpísaný kontrakt ešte na jeden rok, ale jeho meno sa po odchode Francesca Calzonu čoraz viac skloňuje v súvislosti so slovenskou reprezentáciou. „Viem, že som jeden z kandidátov. Klamal by som, keby som povedal, že nebol nejaký kontakt, alebo že o tom neviem. Je nejaká debata už aj medzi klubom a federáciou, medzi mnou, ale ja som sa nezúčastnil zatiaľ nijakej oficiálnej debaty. Ja som tu alebo bol som tu šťastný, aj som relatívne, mám ešte rok kontrakt, čiže musí to riešiť klub a federácia, ak sa to má uskutočniť. Ja urobím všetko pre to, aby bol Slovan silnejší. Áno, ak mám zostať, okej, ak mám ísť, aby bol Slovan silnejší, odídem. Zatiaľ nikam neodchádzam, zatiaľ som neprijal ani riešenie, ani som nedostal oficiálnu ponuku, čiže je to všetko v takých mediálnych debatách. Nejaké tu už boli, ale vyjadrím sa k tomu v priebehu týždňa, keď to bude oficiálne,“ povedal k téme národného tímu 61-ročný tréner.
