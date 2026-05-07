Pre Žiaka budú zápasy na Spiši špeciálne: Chcem si ich užiť
Pre 26-ročného obrancu Spišskej Novej Vsi sa klubová sezóna skončila už v polovici marca, keď jeho tím vypadol v predkole play off s Michalovcami.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 7. mája (TASR) - Pre hokejového obrancu Adama Žiaka budú prípravné zápasy proti Dánsku špecifické. Slovenský reprezentant ich absolvuje v rodnom meste a na štadióne, na ktorom už štvrtú sezónu hrá slovenskú extraligu.
„Keď sa začínala záverečná príprava, tak som mal kdesi vzadu v hlave to, že záverečný týždeň prípravy bude práve v Spišskej. Veľmi som veril, že dostanem šancu hrať,“ uviedol Žiak. Pre 26-ročného obrancu Spišskej Novej Vsi sa klubová sezóna skončila už v polovici marca, keď jeho tím vypadol v predkole play off s Michalovcami. O niekoľko dní sa pripojil k reprezentačnému tímu a absolvoval prípravné bloky, ktoré vyústili do zápasov so Švajčiarskom, Nemeckom a Lotyšskom.
Jeho meno figuruje aj v menoslove hráčov pre záverečný týždeň prípravy na MS vo Švajčiarsku (15.-31. mája). „Som veľmi rád, že tu môžem byť a zároveň aj vidieť, ako je prerobený štadión. Išiel som týždeň po týždni a nedával som si vysoké očakávania. Sústredím sa na to, čo sa momentálne deje. Som veľmi vďačný, že môžem hrať reprezentačný zápas pred domácim publikom. Chcem si to užiť a uvidím, ako to dopadne,“ konštatoval Žiak.
Tréner Vladimír Országh sa v úvode posledného týždňa prípravy vyjadril, že veľká časť z aktuálneho kádra sa dostane na MS. V prípade Žiaka by išlo o prvú účasť na svetovom šampionáte. Účasť však zatiaľ nemá istú, v prvom rade sa sústredí na prítomnosť. V piatok (18.00) a sobotu (16.00) sa v najcennejšom drese predstaví v dôverne známom prostredí. „Určite príde moja rodina a aj veľa známych. Bude to špecifické,“ netajil.
Slovenská reprezentácia sa na štadión do Spišskej Novej Vsi vráti po štyroch rokoch. V apríli 2022 bol dejiskom prípravného zápasu s Českom (3:1), ktorý Žiak sledoval iba z pozície diváka. Tentoraz bude jeden z hlavných aktérov. „Už viem, ako spracovať emócie, aby som nikdy nebol príliš vysoko a ani príliš nízko. Snažím sa užiť si každý týždeň v reprezentácii. To, že môžem reprezentovať aj klub i seba, znamená pre mňa naozaj veľa. Pamätám si na reprezentačný zápas, ktorý sa pred niekoľkými rokmi hral v Spišskej Novej Vsi. Adam Jánošík bol po dueli na ľade a ďakoval mu celý štadión. V kútiku duše som si prial zažiť niečo také. Verím, že sa mi to podarí,“ uzavrel Žiak.
