Pred 120 rokmi sa po prvý raz hral Davis Cup

Boston/Bratislava 9. februára (TASR) - Od prvého ročníka Davisovho pohára, významného medzinárodného tenisového turnaja mužských reprezentačných družstiev, uplynie v nedeľu 9. februára 120 rokov.



Myšlienka usporiadať medzinárodný tenisový turnaj, dnes známy ako Davis Cup, sa zrodila na Harvardovej univerzite v Spojených štátoch amerických v roku 1895. Štyria študenti prestížnej univerzity, členovia harvardského tenisového tímu premýšľali, ako by si mohli zmerať sily s kolegami z Veľkej Británie.



Jeden z nich, vtedy 20-ročný Dwight Davis navrhol, aby usporiadali každoročný medzinárodný tenisový turnaj. Davis nebol len autorom myšlienky, ale z vlastných finančných prostriedkov nechal vyrobiť aj trofej pre víťazné družstvo. Keď Davisovi spoluhráči uvideli trofej, ktorej podobu navrhli William Durgin a Rowland Rhodes, s úsmevom skonštatovali, že vyzerá ako misa na šalát.



O päť rokov neskôr 9. februára 1900 sa v Bostone hral prvý ročník medzinárodného tenisového turnaja o zisk "šalátovej misy". Pred 120 rokmi o trofej vážiacu 18 kilogramov prvýkrát bojovali reprezentanti USA a Veľkej Británie. Šalátovú misu získali domáci tenisti, keď zvíťazili 3:0. Zrodilo sa jedno z najvýznamnejších tenisových podujatí, ktoré sa po smrti Dwighta Davisa v roku 1945 premenovalo z International Lawn Tennis Challenge na Davis Cup (Davisov pohár). Prestížny tenisový turnaj sa nehral len počas rokov prvej a druhej svetovej vojny.



Od roku 1905 sa turnaj rozšíril aj o tímy Francúzska, Rakúska, Belgicka a spoločného reprezentačného družstva Austrálie a Nového Zélandu. V prvých rokoch dominovali reprezentanti USA, Veľkej Británie a Austrálie. Ich dominanciu v roku 1927 prerušilo Francúzsko. Tím zložený z legendárnych tenistov Jeana Borotra, Jacquesa Brugnona, Henriho Cocheta a Reného Lacostea vyhral aj ďalších päť ročníkov. Po druhej svetovej vojne prišla tzv. éra Harryho Hopmana, ktorý ako kapitán austrálskej reprezentácie priviedol svoj tím 20-krát do finále, z ktorých Austrália vyhrala 15.



V roku 1969 sa Davis Cup rozšíril o ďalších 50 tímov. V súčasnosti o striebornú trofej bojujú stovky tenistov z viac ako 130 krajín sveta. Medzi najúspešnejšie patria USA (32 víťazstiev), Austrália (28 triumfov), Francúzsko či Veľká Británia (po 10 víťazstiev). V roku 1974 Davisov pohár prekvapujúco vyhralo družstvo Juhoafrickej republiky, ktoré postupne nasledovali krajiny ako Taliansko (1976) či Švédsko. To okrem roku 1975 triumfovalo aj v rokoch 1984, 1985, 1987, 1994 a 1997. Medzi úspešné krajiny patrí aj Španielsko so šiestimi (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019) víťazstvami. Tri (1988, 1989, 1993) víťazstvá má na konte Nemecko.



Zo zisku "šalátovej misy" sa v roku 1980 tešilo aj Československo, ktoré v pražskom finále zdolalo Taliansko. Po rozdelení Československa triumfovalo Česko dvakrát za sebou v rokoch 2012 a 2013.



Samostatné Slovensko sa do finále prebojovalo v roku 2005. V bratislavskom finále však prehralo s Chorvátskom 2:3. Chorvátsko získalo "šalátovú misu" aj v roku 2018, keď vo finále v Lille zdolalo domáce Francúzsko 3:1. Rovnako ako Chorvátsko dvakrát (2002, 2006) vyhralo tiež Rusko. Po jednom triumfe dosiahli okrem Talianska (1976) a Juhoafrickej republiky (1974) aj Srbsko (2010), Švajčiarsko (2014) a Argentína (2016).



V ženskom svetovom tenise je obdobná súťaž Fed Cup, ktorý vznikol v roku 1963 pri 50. výročí založenia Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF).