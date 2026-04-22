Pred 150 rokmi sa odohral prvý bejzbalový zápas v National League
Philadelphia/Bratislava 22. apríla (TASR) - National League (NL) je staršia z dvoch bejzbalových líg tvoriacich Major League Baseball (MLB) v Spojených štátoch amerických (USA) a Kanade. Vznikla 2. februára 1876 a nahradila stagnujúcu a nelegálnym hazardom presiaknutú National Association of Profesional Base Ball Players (NAPBBP), ktorá fungovala v rokoch 1871 – 1875. Mladšia liga MLB je American League (AL), ktorú založili 28. januára 1901. V stredu 22. apríla uplynie 150 rokov od prvého bejzbalového zápasu v NL.
Za vznikom LN stál podnikateľ a majiteľ bejzbalového klubu Chicago White Stockings (dnes známeho ako Chicago Cubs) William Hulbert. Jej prvý prezident bol politik a podnikateľ Morgan Gardner Bulkeley. Pri jej vzniku ju tvorilo osem tímov: Philadelphia Athletics, Boston Red Stockings, Hartford Dark Blues, St. Louis Brown Stockings, New York Mutuals, Chicago White Stockings, Louisville Grays a Cincinnati Reds.
Prvý zápas sa odohral 22. apríla 1876 medzi tímami Boston Red Stockings a Philadelphia Athletics. Svoje sily si zmerali na štadióne Athletics, ktorý sa nachádzal na Jeffersonovej ulici. Pred zápasom prešiel štadión rekonštrukciou, ktorá stála približne 10.000 dolárov. O zápas bol veľký záujem, ale aj napriek snahe predstaviteľov NL, sa objavilo opäť nelegálne stávkovanie.
Dramatický duel sledovalo priamo na štadióne približne 3000 fanúšikov. Zápas trval viac ako dve hodiny a skončil sa tesným víťazstvom Bostonu 6:5. Víťazným nadhadzovačom sa stal Joe Borden, známy aj pod menom Joe Josephs.
O dva dni neskôr sa konala odveta, ktorá sa skončila úspešne pre Athletics v pomere 20:3. Tím z Philadelphie však po skončení prvej sezóny v NL ukončil z finančných dôvodov svoju činnosť. Medzi bejzbalovú elitu sa vrátil po šiestich rokoch.
Tretina hráčov z prvého zápasu skončila svoje pôsobenie v hlavných bejzbalových ligách už po prvej sezóne LN. Pre bostonského hráča Billa Parksa bol dokonca prvý zápas zároveň aj posledným. Medzi úspešných sa naopak zaradil napríklad George Wright, ktorý sa dostal aj do Siene slávy zámorskej bejzbalovej MLB.
Od roku 1903 sa hrá Svetová séria zápasov play off medzi šampiónmi LN a AL, dvoch hlavných profesionálnych bejzbalových líg Severnej Ameriky. Víťazný tím získa v súčasnosti Commissioner's Trophy, ktorú prvýkrát víťazovi Svetovej série udelili v roku 1967.
Zdroje: https://sabr.org/gamesproj/game/april-22-1876-a-new-age-begins-with-inaugural-national-league-game/; https://www.history.com/this-day-in-history/april-22/first-national-league-baseball-game; https://www.britannica.com/today-in-history/April-22-When-the-National-League-First-Played-Ball
