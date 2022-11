Pred 150 rokmi sa odohral prvý oficiálny medzištátny futbalový zápas

Glasgow 29. novembra (TASR) - V stredu 30. novembra uplynie 150 rokov od odohratia prvého oficiálneho medzištátneho futbalového zápasu. Na kriketovom ihrisku Hamilton Crescent v Glasgowe sa stretli Škótsko a Anglicko. Duel medzi ostrovnými rivalmi sa skončil bezgólovou remízou. Zápas sledovalo 4000 priaznivcov, pričom vstupné jeden šiling platili len muži, ženská časť publika mala vstup voľný.



Futbalisti Škótska a Anglicka síce v rozmedzí rokov 1870 - 1872 zohrali predtým už päť duelov, ale za oficiálne prvý medzištátny futbalový zápas sa považuje ich stretnutie z 30. novembra 1872.



V predchádzajúcich zápasoch pozostával škótsky výber až na jednu výnimku z futbalistov, ktorí hrávali a žili v Anglicku, prevažne v okolí Londýna. V Škótsku panovalo rozčarovanie, že reprezentačný výber netvoria hráči z domácich klubov, zároveň rástla túžba nastúpiť proti anglickému rivalovi v zostave, ktorá by naozaj reprezentovala Škótsko.



Iniciatívy sa preto chopili funkcionári Queen's Parku, v tom čase najlepšieho škótskeho klubu a spoločne s anglickou Futbalovou asociáciou (FA, 1863) sa dohodli na termíne a mieste prvého oficiálneho medzištátneho zápasu.



Na kriketovom ihrisku Hamilton Crescent v Glasgowe tak nastúpilo Škótsko v zostave, ktorú tvorili výlučne hráči Queen's Parku. Nomináciu mal na starosti brankár a kapitán Robert Gardner. Za Anglicko hrali futbalisti z deviatich klubov. Vybral ich sekretár FA Charles Alcock, ktorý pre zranenie nemohol zasiahnuť do hry.



Zápas s pôvodne naplánovaným výkopom o druhej popoludní sa začal s dvadsaťminútovým oneskorením. Spôsobila ho hustá hmla. Hlavný rozhodca bol Škót Willy Keay, ale rovnakú právomoc pri verdiktoch mali aj dvaja v tom čase empajroví arbitri. Jeden bol zo Škótska a druhý z Anglicka.



Škóti nastúpili v tmavomodrých dresoch v rozostavení brankár, dvaja obrancovia, dvaja hráči v strede poľa s defenzívnejšími úlohami a šesť útočníkov. Angličania hrali v bielych dresoch a na ploche mali až osem útočníkov. Nestriedalo sa, ale zaujímavosťou bolo, že brankár Anglicka Robert Barker si počas duelu vymenil miesto s útočníkom Williamom Maynardom.



Na trávniku, ktorý bol silne premočený po trojdňovom nepretržitom daždi, ťažili v prvom polčase z dobrej spolupráce Škóti, ktorí Angličanov zatlačili pred ich bránku. Streliť regulárny gól sa im však nepodarilo. Jediný gól im totiž empajrový rozhodca neuznal, lebo lopta údajne neprešla popod pásku. Vrch bránky v tom období neohraničovalo totiž brvno, ale páska.



V druhom polčase už dominovali Angličania, ktorí mali k dispozícii silovejšie a kondične lepšie pripravených hráčov. Gólu sa však diváci v historickom zápase nedočkali.



Vtedajší anglický športový týždenník Bell's Life in London and Sporting Chronicle o zápase napísal: "Jediná vec, ktorá zachránila škótsky tím od prehry, berúc do úvahy silovú útočnú hru Anglicka, bola veľkolepá defenzívna a taktická hra jeho obrancov."



Premiérový gól v súboji Anglicka a Škótska padol 8. marca 1873, keď sa na londýnskom štadióne The Oval zrodilo víťazstvo domácich 4:2.



Škótski a anglickí futbalisti sa v 116. vzájomnom dueli stretnú aj 12. septembra 2023. Duel sa bude konať nielen pri príležitosti vzniku Škótskej futbalovej asociácie (SFA, 1873), ale má byť aj symbolickým pripomenutím súboja z 30. novembra 1972, ktorý Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) označila za prvý oficiálny medzinárodný zápas v histórii.



Naposledy sa Škóti s Angličanmi stretli 18. júna 2021 na preložených majstrovstvách Európy (EURO 2020), keď sa rozišli po bezgólovej remíze.