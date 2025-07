Pred 40 rokmi sa stal Becker najmladším mužským víťazom Wimbledonu

Londýn 7. júla (TASR) - Pred 40 rokmi sa stal bývalý nemecký tenista Boris Becker najmladším víťazom mužskej dvojhry vo Wimbledone. Vo veku 17 rokov a 227 dní zdolal vo finále prestížneho grandslamového turnaja Juhoafričana Kevina Currena 3:1 na sety. V júli 1986 prestížnu trofej obhájil a tretí titul na tráve All England Clubu získal v roku 1989.



Počas svojej aktívnej kariéry celkovo vyhral 49 turnajov ATP, z toho šesť grandslamových. Dvakrát triumfoval na Australian Open (1991, 1996) a raz na US Open (1989). Jeho zbierku úspechov zdobí aj zlatá olympijská medaila vo štvorhre z OH 1992 v Barcelone, ktorú vybojoval po boku Michaela Sticha. Svetovou jednotkou sa prvýkrát stal 28. januára 1991. V roku 2003 ho uviedli do Medzinárodnej tenisovej siene slávy.



Boris Becker sa narodil 22. novembra 1967 v Spolkovej republike Nemecko v meste Leimen. Základy tenisovej abecedy sa naučil v centre, ktoré v rodnom meste vybudoval jeho otec Karl-Heinz Becker. Na profesionálnej úrovni sa začal venovať bielemu športu v roku 1984 pod vedením trénerov Günthera Boscha a Iona Tiriaca.



Siedmeho júla 1985 ako prvý nenasadený hráč a zároveň prvý Nemec vyhral mužskú dvojhru vo Wimbledone. O necelé dva mesiace sa stal historicky najmladším šampiónom aj na turnaji Masters v Cincinnati. V roku 1986 obhájil titul z Wimbledonu, keď si vo finále poradil s vtedajšou svetovou jednotkou Ivanom Lendlom. Tretiu trofej pridal v roku 1989 po triumfe nad svojím veľkým rivalom Švédom Stefanom Edbergom. V tom istom roku ovládol v New Yorku US Open, keď vo finále zvíťazil nad Lendlom a Nemecku pomohol k obhajobe „šalátovej misy" v Davisovom pohári.



Zbierku grandslamových triumfov si Becker rozšíril v roku 1991, keď vo finále Australian Open zdolal opäť Lendla. Druhý titul z Melbourne získal v roku 1996, keď v rozhodujúcom súboji uspel proti Američanovi Michaelovi Changovi. V rokoch 1988, 1992 a 1995 Nemec triumfoval na turnaji majstrov. Becker sa vyznačoval celodvorcovou útočnou hrou s výborným podaním a hrou na sieti. Kariéru ukončil 30. júna 1999.



V rokoch 2013-2016 bol spolu so Slovákom Mariánom Vajdom trénerom srbského tenistu Novaka Djokoviča. Do roku 2020 zastával post hlavného trénera mužov v Nemeckom tenisovom zväze. Pred prevzatím funkcie šéfa nemeckej mužskej tenisovej zložky zbankrotoval aj napriek tomu, že podľa odhadov zarobil počas športovej kariéry približne 150 miliónov eur.



Londýnsky súd ho 21. júna 2017 poslal do osobného bankrotu. Za rozhodnutím súdu bola Beckerova nesplatená pôžička vo výške 3,5 milióna eur, ktorú dlhoval od roku 2015 spoločnosti Arbuthnot Latham & Co. V roku 2022 ho odsúdili za marenie konkurzného konania na 2,5 roka nepodmienečne. Vinným ho uznali aj z neposkytnutia všetkého súpisu majetku a tajenia dlhov. Becker všetky obvinenia poprel. Z väzenia v britskom Oxfordshire ho prepustili po ôsmich mesiacoch v decembri 2022.



Becker má dvoch synov Noaha a Eliasa z prvého manželstva s Barbarou Feltusovou aj dcéru Annu pochádzajúcu z jeho vzťahu s Ruskou Angelou Jermakovovou. So svojou druhou manželkou, bývalou holandskou modelkou Lilly Beckerovou, má syna Amadea.