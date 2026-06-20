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Pred 50 rokmi sa zrodil zlatý úspech v Belehrade
Vo finále po remíze 2:2 s Nemeckou spolkovou republikou v predĺžení zvíťazila ČSSR v pamätnom jedenástkovom rozstrele 5:3.
Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - V sobotu 20. júna uplynie 50 rokov, odkedy získali československí futbalisti titul majstrov Európy na kontinentálnom šampionáte vo vtedajšej Juhoslávii. Vo finále po remíze 2:2 s Nemeckou spolkovou republikou v predĺžení zvíťazili v pamätnom jedenástkovom rozstrele 5:3. Pre slovenský futbal prišla prelomová chvíľa vlani v septembri, keď Európska futbalová únia (UEFA) uznala tento primát popri Česku aj Slovákom.
Pečať na tomto jedinečnom úspechu zanechalo až osem slovenských futbalistov, ktorí nastúpili v základnej zostave na čele s kapitánom Antonom Ondrušom. V jedenástke trénerského tandemu Václav Ježek - Jozef Vengloš figurovali aj Ján Pivarník, Jozef Čapkovič, Koloman Gögh, Jozef Móder, Karol Dobiaš, Marián Masný a Ján Švehlík, z českých hráčov trojlístok Ivo Viktor, Antonín Panenka a Zdeněk Nehoda. Šampionát sa hral systémom final four, no predchádzala mu náročná kvalifikácia a v prípade Československa šnúra 22 zápasov bez prehry. V rámci kvalifikácii triumfovalo nad Portugalskom vysoko 5:0, Anglicko zdolalo 2:1.
Napriek sérii úspešných výsledkov cestovali Čechoslováci na šampionát skromne a v pozícii outsidera, veľké šance sa im v konkurencii NSR, Holandska a domácej Juhoslávie nedávali. Západní Nemci boli v pozícii úradujúcich majstrov, Holanďania vicemajstrov sveta. Juhoslovania mali výhodu domáceho prostredia a oproti hráčom z iných krajín východného bloku mali lepšie možnosti na pôsobenie na klubovej úrovni aj na západe. V rozhodujúcom rozstrele rozhodol pamätným „dloubákom“ Panenka a tento typ strely z bieleho bodu nesie jeho meno dodnes. Zásluhu na formovaní zlatého tímu mal aj trénerský tandem Václav Ježek - Jozef Vengloš. Pod touto dvojicou fungovala reprezentácia Čechov a Slovákov súdržnejšie, než predtým. Úspech československého tímu z ME 1976 podčiarkuje aj skutočnosť, že až šesť jeho hráčov sa dostalo do najlepšej jedenástky šampionátu.
Výročia zisku kontinentálneho titulu sprevádzajú každoročne akcie a slávnostné podujatia. V marci sa celá slovenská časť tímu dočkala od Slovenského futbalového zväzu (SFZ) pocty a bola uvedená do Siene slávy.
Pečať na tomto jedinečnom úspechu zanechalo až osem slovenských futbalistov, ktorí nastúpili v základnej zostave na čele s kapitánom Antonom Ondrušom. V jedenástke trénerského tandemu Václav Ježek - Jozef Vengloš figurovali aj Ján Pivarník, Jozef Čapkovič, Koloman Gögh, Jozef Móder, Karol Dobiaš, Marián Masný a Ján Švehlík, z českých hráčov trojlístok Ivo Viktor, Antonín Panenka a Zdeněk Nehoda. Šampionát sa hral systémom final four, no predchádzala mu náročná kvalifikácia a v prípade Československa šnúra 22 zápasov bez prehry. V rámci kvalifikácii triumfovalo nad Portugalskom vysoko 5:0, Anglicko zdolalo 2:1.
Napriek sérii úspešných výsledkov cestovali Čechoslováci na šampionát skromne a v pozícii outsidera, veľké šance sa im v konkurencii NSR, Holandska a domácej Juhoslávie nedávali. Západní Nemci boli v pozícii úradujúcich majstrov, Holanďania vicemajstrov sveta. Juhoslovania mali výhodu domáceho prostredia a oproti hráčom z iných krajín východného bloku mali lepšie možnosti na pôsobenie na klubovej úrovni aj na západe. V rozhodujúcom rozstrele rozhodol pamätným „dloubákom“ Panenka a tento typ strely z bieleho bodu nesie jeho meno dodnes. Zásluhu na formovaní zlatého tímu mal aj trénerský tandem Václav Ježek - Jozef Vengloš. Pod touto dvojicou fungovala reprezentácia Čechov a Slovákov súdržnejšie, než predtým. Úspech československého tímu z ME 1976 podčiarkuje aj skutočnosť, že až šesť jeho hráčov sa dostalo do najlepšej jedenástky šampionátu.
Výročia zisku kontinentálneho titulu sprevádzajú každoročne akcie a slávnostné podujatia. V marci sa celá slovenská časť tímu dočkala od Slovenského futbalového zväzu (SFZ) pocty a bola uvedená do Siene slávy.
Fakty z ME 1976:
semifinále:
Záhreb
Holandsko - Československo 1:3 pp (1:1, 0:1)
Góly: 77. Ondruš (vl.) - 19. Ondruš, 114. Nehoda, 118. Veselý, ČK: 78. Neeskens, 114. Van Hanegem - 59. Pollák. Rozhodoval: Thomas (Wal.), 25.000 divákov
Holandsko: Schrijvers - Suurbier, Rijsbergen (37. Van Hanegem), Van Kraay, Krol - Neeskens, Van der Kerkhof, Jansen - Rep (67. Geels), Cruyff, Rensenbrink. Tréner: G. Knobel
ČSSR: Viktor - Pivarník, Čapkovič (106. Jurkemik), Ondruš, Gögh - Dobiaš, Pollák, Panenka - Masný, Móder (91. Veselý), Nehoda. Tréneri: Ježek a Vengloš
Belehrad
Juhoslávia - NSR 2:4 pp (2:2, 2:0)
Góly: 19. Popivoda, 30. Džajič - 82., 115. a 119. Müller, 64. Flohe
o 3. miesto:
Záhreb
Holandsko - Juhoslávia 3:2 pp (2:2, 2:1)
Góly: 27. a 107. Geels, 39. Van der Kerkhof - 43. Katalinski, 82. Džajič
finále
Belehrad
Československo - NSR 2:2 pp (2:2, 2:1), 5:3 v rozstrele z 11 m
Góly: 8. Švehlík, 25. Dobiaš - 28. Müller, 89. Hölzenbein. Rozhodoval: Gonella (Tal.), 40.000 divákov.
rozstrel: Masný 1:0, Bonhof 1:1, Nehoda 2:1, Flohe 2:2, Ondruš 3:2, Bongartz 3:3, Jurkemik 4:3, Hoeness nedal, Panenka 5:3
ČSSR: Viktor - Pivarník, Čapkovič, Ondruš, Gögh - Panenka, Dobiaš (94. Veselý), Móder - Masný, Švehlík (80. Jurkemik), Nehoda. Tréneri: Ježek a Vengloš
NSR: Maier - Vogts, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Dietz - Wimmer (46. Flohe), Beer (80. Bongartz), Bonhof - Hoeness, Müller, Hölzenbein. Tréner: Schön
Najlepšia jedenástka ME 1976: Ivo Viktor - Ján Pivarník, Ruud Krol, Anton Ondruš, Franz Beckenbauer - Rainer Bonhof, Jaroslav Pollák, Antonín Panenka, Dragan Džajič - Zdeněk Nehoda, Dieter Müller
semifinále:
Záhreb
Holandsko - Československo 1:3 pp (1:1, 0:1)
Góly: 77. Ondruš (vl.) - 19. Ondruš, 114. Nehoda, 118. Veselý, ČK: 78. Neeskens, 114. Van Hanegem - 59. Pollák. Rozhodoval: Thomas (Wal.), 25.000 divákov
Holandsko: Schrijvers - Suurbier, Rijsbergen (37. Van Hanegem), Van Kraay, Krol - Neeskens, Van der Kerkhof, Jansen - Rep (67. Geels), Cruyff, Rensenbrink. Tréner: G. Knobel
ČSSR: Viktor - Pivarník, Čapkovič (106. Jurkemik), Ondruš, Gögh - Dobiaš, Pollák, Panenka - Masný, Móder (91. Veselý), Nehoda. Tréneri: Ježek a Vengloš
Belehrad
Juhoslávia - NSR 2:4 pp (2:2, 2:0)
Góly: 19. Popivoda, 30. Džajič - 82., 115. a 119. Müller, 64. Flohe
o 3. miesto:
Záhreb
Holandsko - Juhoslávia 3:2 pp (2:2, 2:1)
Góly: 27. a 107. Geels, 39. Van der Kerkhof - 43. Katalinski, 82. Džajič
finále
Belehrad
Československo - NSR 2:2 pp (2:2, 2:1), 5:3 v rozstrele z 11 m
Góly: 8. Švehlík, 25. Dobiaš - 28. Müller, 89. Hölzenbein. Rozhodoval: Gonella (Tal.), 40.000 divákov.
rozstrel: Masný 1:0, Bonhof 1:1, Nehoda 2:1, Flohe 2:2, Ondruš 3:2, Bongartz 3:3, Jurkemik 4:3, Hoeness nedal, Panenka 5:3
ČSSR: Viktor - Pivarník, Čapkovič, Ondruš, Gögh - Panenka, Dobiaš (94. Veselý), Móder - Masný, Švehlík (80. Jurkemik), Nehoda. Tréneri: Ježek a Vengloš
NSR: Maier - Vogts, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Dietz - Wimmer (46. Flohe), Beer (80. Bongartz), Bonhof - Hoeness, Müller, Hölzenbein. Tréner: Schön
Najlepšia jedenástka ME 1976: Ivo Viktor - Ján Pivarník, Ruud Krol, Anton Ondruš, Franz Beckenbauer - Rainer Bonhof, Jaroslav Pollák, Antonín Panenka, Dragan Džajič - Zdeněk Nehoda, Dieter Müller