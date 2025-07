Pred 50 rokmi vyhral Wimbledon prvý Afroameričan Arthur Ashe

Londýn 5. júla (TASR) - Pred 50 rokmi sa stal víťazom mužskej dvojhry na slávnom grandslamovom turnaji vo Wimbledone prvý Afroamerický tenista Arthur Ashe. V júli 1975 uspel v čisto americkom finále na tráve All England Clubu nad favoritom Jimmym Connorsom. Stal sa prvým Afroameričanom, ktorý vyhral v singli US Open (1968), Australian Open (1970) a Wimbledon (1975).



Arthur Robert Ashe Jr. sa narodil 10. júla 1943 v Richmonde vo Virgínii. S tenisom začal vo veku 7 rokov na kurtoch v Brookfield Parku. O sedem rokov neskôr našiel svojho mentora v členovi Siene slávy Robertovi Johnsonovi, ktorý dve desaťročia pomáhal tenistom s afroamerickým pôvodom. Bol aj trénerom Althey Gibsonovej, prvej víťazky Wimbledonu s týmto pôvodom (1956 až 1958). Jeho vedenie malo zásadný vplyv na to, ako sa jeho žiak správal na kurte. Asheove správanie na kurte patrilo k najlepším v histórii tenisu. Jeho stredoškolská kariéra sa začala na Maggie L. Walter High School, ale dokončil ju na Summer High School v St. Louis, kde mohol čeliť silnejšej konkurencii. Na univerzite v Los Angeles vyštudoval obchodnú správu. Slúžil v armáde a stal sa dokonalým idolom pre milióny Afroameričanov.



Asheov príbeh priťahoval obrovskú pozornosť. Pre mnohých odborníkov bol budúcou hviezdou bieleho športu. V roku 1961 získal prvý titul a o dva roky neskôr sa dostal ako prvý Afroameričan do nominácie USA pre Davisov pohár. Počas desiatich rokov reprezentovania svojej krajiny pomohol tímu k zisku piatich prvenstiev (1963, 1968, 1969, 1970, 1978). V roku 1972 pomohol založiť Asociáciu tenisových profesionálov (ATP), organizáciu, ktorá zjednocovala profesionálnu tour a chránila záujmy jej hráčov. Celkovo dosiahol 87 titulov, z toho 44 bolo počas Open éry. Na podujatiach veľkej štvorky však často vypadol tesne pred finále. Pred Wimbledonom 1975 sa prebojoval do 11 grandslamových semifinále, dosiahol však len dva tituly (US Open 1968 a Australian Open 1970).



V Londýne sa vtedy konalo prvé čisto americké finále za 28 rokov. Ashe nikdy predtým ani potom ľaváka Connorsa nezdolal, no 5. júla 1975 sa mu to podarilo. Pri svojom deviatom štarte vo Wimbledone (mal takmer 32 rokov) siahol na posvätnú trofej, ktorú chcel získať aj pre milióny svojich bratov a sestier. Hlavne pre deti, aby mali vzor. „Vždy som veril, že môžem vyhrať. Bol som dosť sebavedomý a hral som dobre. Naši ľudia s farebnou pleťou už 500 rokov trpia komplexom menejcennosti. A potrvá ďalších 200 rokov, kým sa ho úplne zbavíme. Tento triumf ukazuje najmä našim deťom, že máme svojich hrdinov a môžeme dokázať to, čo ostatní,“ citovala vyjadrenia Ashea spred 50 rokov webstránka Medzinárodnej tenisovej sieni slávy. Bol silne zaangažovaný v boji proti apartheidu v Juhoafrickej republike, kde mu v roku 1968 odmietli vstup na turnaj pre jeho farbu pleti. Vyhral aj dva grandslamové tituly vo štvorhre, prvý na Roland Garros v roku 1971 po boku Martyho Riessena. Druhý na Australian Open v roku 1977 s Austrálčanom Tonym Rocheom. Ashe strávil desať rokov v prvej desiatke singlového svetového rebríčka a v roku 1976 sa dostal na 2. miesto.



„Kiež by som ho poznala ako trochu staršia. Bola som malá, keď sme sa stretli na verejnom tréningu, ktorý viedol. Správal sa milo a venoval sa všetkým deťom, ale mne a mojej sestre Venus najviac. Tú spomienku si budem nosiť v sebe do konca života,“ citoval portál lidovky.cz bývalú úspešnú americkú tenistku Serenu Williamsovú



V roku 1979 Ashe utrpel svoj prvý infarkt a podstúpil operáciu. Druhý infarkt mal v roku 1983 a absolvoval ďalší operačný zákrok. Pri transfúzii krvi sa podľa neho nakazil vírusom HIV. Asheho zdravotné problémy ukončili jeho slávnu tenisovú kariéru, ale naštartovali jeho humanitárne, občianske a aktivistické úsilie, ktoré mu zamestnávalo život celé desaťročie. V roku 1985 ho uviedli do Medzinárodnej tenisovej siene slávy. V roku 1988 pomohol s rozvojom tenisových programov v mestských centrách a bol pri založení Národnej juniorskej tenisovej ligy. Svoju chorobu verejne oznámil v apríli 1992 a začal pracovať na vzdelávaní ostatných o HIV a AIDS. Pred svojou smrťou 6. februára 1993 na zápal pľúc súvisiaci s AIDS vo veku 49 rokov založil Nadáciu Arthura Ashea pre boj proti AIDS a Inštitút Arthura Ashea pre zdravie. Bol známy svojou noblesou, športovým duchom a oddanosťou spravodlivosti. Dňa 20. júna 1993 mu prezident USA Bill Clinton udelil in memoriam Prezidentskú medailu slobody. Počas života aj po smrti sa dočkal množstva ocenení. Štadión Arthura Ashea, hlavný kurt US Open a najväčšia tenisová aréna na svete, je pomenovaný na jeho počesť. V roku 2007 časopis USA Today zaradil Ashea medzi najinšpiratívnejších ľudí uplynulých 25 rokov.