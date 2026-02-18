< sekcia Šport
Pred 90 rokmi sa narodil trénerský velikán Jozef Vengloš
Vengloša vyhlásili za trénera 20. storočia na Slovensku, vlani na jeho počesť uviedli do kín životopisný film Joe the First.
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - V stredu 18. februára uplynie 90 rokov od narodenia slovenského futbalového odborníka Jozefa Vengloša. Rodák z Ružomberka, ktorý zomrel 26. januára 2021, patril na Slovensku k najvýraznejším futbalovým postavám. Ešte za čias federálnej reprezentácie ČSSR bol spolu s Václavom Ježkom ako tréner pri najväčšom úspechu – titule majstrov Európy 1976 v Belehrade.
Vengloša vyhlásili za trénera 20. storočia na Slovensku, vlani na jeho počesť uviedli do kín životopisný film Joe the First. Venglošov život bol spätý so Slovanom Bratislava, s ktorým ešte ako hráč a kapitán získal v roku 1955 titul majstra Československa. Preto aj pri oslave jubilea 75 rokov dostal od gratulantov modrú ružu, „keďže mal belasé srdce“. Vengloš ako hráč pôsobil v československej B-reprezentácii, olympijskom výbere či výbere ligy.
S trénerskou kariérou začal v roku 1966 v Austrálii, ako kouč FC Sydney Prague (1967 – 1969) sa stal víťazom Austrálskeho pohára a austrálskej ligy. Neskôr sa stal aj trénerom austrálskej reprezentácie. Po návrate od „protinožcov“ viedol VSS Košice (1969-1971), súčasne bol aj trénerom reprezentácie do 23 rokov, s ktorou získal tiež titul majstra kontinentu. V rokoch 1973 až 1976 bol hlavný tréner Slovana Bratislava, s ktorým sa stal dvakrát majstrom Československa a vyhral aj Československý pohár.
Vengloš patril ako asistent Václava Ježka k hlavným strojcom zlatého belehradského úspechu československých futbalistov, ktorí v roku 1976 získali historický titul majstrov Európy. Ako kouč získal bronz z ME 1980 a piate miesto z MS 1990. Ako tréner sa predstavil aj na neúspešných MS 1982. Presadil sa aj na klubovej úrovni. V roku 1983 sa stal trénerom Sportingu Lisabon, viedol FT Kuala Lumpur. V roku 1990 sa navždy zapísal do histórie futbalu ako prvý nebritský lodivod anglického klubu v najvyššej súťaži v kolíske futbalu, Aston Villu tak viedol do roku 1991.
V rokoch 1986 a 1987 pracoval s reprezentáciou Malajzie, v rokoch 1987 až 1990 viedol Československo, na lavičke ktorého opäť v spolupráci so súputníkom Václavom Ježkom prenikli na MS v Taliansku až do štvrťfinále. Pracoval aj vo Fenerbahce Istanbul, neskôr trénoval Omán, Celtic Glasgow, v ktorom dostal prezývku Dr. Jo a do ktorého pritiahol Ľubomíra Moravčíka. Trénerskú kariéru uzavrel v japonskom Jef United Ičihara.
V roku 1993 sa logicky stal prvým trénerom reprezentácie samostatného Slovenska. Viedol ju od 6. apríla 1993 do 15. júna 1995 s bilanciou 16 zápasov – 5 výhier, 4 remízy a 7 prehier. Neuspel s tímom v kvalifikácii ME 1996 v Anglicku a tak ešte v jej priebehu ho vymenil Jozef Jankech. Venglošovo viacnásobné angažovanie do úlohy trénera Výberu sveta a Európy bolo potvrdením jeho výnimočných trénerských kvalít.
Do roku 2013 pôsobil ako šéf Aliancie európskych futbalových trénerov a pravidelne prednášal o futbale v 120 krajinách. Bol predsedom UEFA komisie pre technický pokrok, technickým poradcom FIFA, členom výkonného výboru SFZ, poradcom prezidenta SR aj ministerstva školstva SR. Má na konte viaceré vyznamenania od FIFA a UEFA, v roku 2001 sa stal aj laureátom ceny Krištáľové krídlo v kategórii šport za vynikajúce výsledky v oblasti trénerstva a za dlhoročnú reprezentáciu slovenského futbalu po celom svete.
