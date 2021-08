Pred 90 rokmi sa narodil Viliam Schrojf, vicemajster sveta z roku 1962

Praha/Bratislava 2. augusta (TASR) – Zákroky futbalového brankára Viliama Schrojfa neboli len účelné, ale pozornosť fanúšikov a odborníkov pútali aj svojou efektnosťou až "umeleckým dojmom". Hoci pochádzal z Prahy jeho klubová kariéra je najsilnejšie spojená so Slovanom Bratislava. Najpamätnejšie chvíle však zažil v drese československej reprezentácie počas majstrovstiev sveta 1962 v Čile, kde so spoluhráčmi získal nielen striebro, ale bol vyhlásený aj za najlepšieho brankára šampionátu. Od narodenia Viliama Schrojfa, legendárneho brankára, ktorého prezývali "čierna mačka", uplynie v pondelok 2. augusta 90 rokov.



Vicemajster sveta z roku 1962, má na svojom konte aj bronz z majstrovstiev Európy (1960) a ligový titul so Slovanom Bratislava z roku 1955. V roku 2003 ho zaradila Európska futbalová únia (UEFA) medzi 50 najlepších futbalistov polstoročia. Od roku 2016 figuruje v Sieni slávy slovenského futbalu (SSSF) a je tiež členom Siene slávy Slovana Bratislava.



Viliam Schrojf sa narodil 2. augusta 1931 v Prahe, kde začínal s kariérou v klube Admira Praha XIII. V roku 1952 vymenil počas základnej vojenskej služby pražský tím za olomoucky armádny klub Krídla vlasti, z ktorého po skončení vojenčiny v roku 1955 odišiel do Slovana Bratislava.



Do tímu "belasých" prišiel v čase, keď tréner Leopold Šťastný budoval mužstvo, ktoré malo obnoviť slávu zo začiatku 50. rokov minulého storočia (tri tituly majstra - 1949, 1950, 1951). Schrojf svojimi výkonmi výrazne pomohol Slovanu k zisku federálneho ligového titulu už v sezóne svojho príchodu – v roku 1955. V Slovane napokon strávil desať rokov a okrem ligového titulu sa tešil aj zo zisku štyroch prvenstiev v Československom pohári. So Slovanom sa rozlúčil v roku 1965, keď následne rok hájil farby Lokomotívy Košice.



V lige celkovo odohral 240 zápasov, viacero štartov zaznamenal v Stredoeurópskom pohári či Pohári európskych majstrov. Ako zaslúžilý reprezentant mohol v roku 1967 odísť na zahraničné angažmán, v Austrálii pôsobil jednu sezónu v mužstve Slavia Melbourne a následne hrával v Rakúsku v kluboch First Vienna a ASV Kittsee, v ktorom ešte v rokoch 1973 až 1977 pôsobil ako hrajúci tréner.



Za československú reprezentáciu debutoval Schrojf 4. októbra 1953, keď v Prahe nahradil Imricha Stacha v druhom polčase za stavu 1:4 proti Maďarsku a inkasoval jeden gól. V reprezentačnom výbere figuroval aj na MS v roku 1954 vo Švajčiarsku a tiež v 1958 na svetovom šampionáte vo Švédsku, ale do zápasov nezasiahol. Bronzovú medailu si však odniesol z francúzskych majstrovstiev Európy v roku 1960.



Vrchol reprezentačnej kariéry zažil na MS v Čile v roku 1962, kde svojimi zákrokmi privádzal doslova do zúfalstva hráčov Španielska, Maďarska či Juhoslávie. Pamätným sa stal hlavne štvrťfinálový zápas proti silnému Maďarsku. Schrojf bravúrnymi zákrokmi vychytal čisté konto a Československo vyhralo 1:0. Aj vďaka jeho životnej forme sa československý tím dostal až do finále, v ktorom prehral s Brazíliou 1:3. Schrojfa však vyhlásili za najlepšieho brankára šampionátu.



Za Československo odohral celkovo 39 zápasov. S reprezentačnou kariérou skončil počas kvalifikácie na MS 1966 v Anglicku, keď posledný zápas odohral 30. mája 1965 v Bukurešti proti Rumunsku. Duel Československo prehralo 0:1 a nepostúpilo na svetový šampionát.



Viliam Schrojf, legendárny brankár, ktorý vynikal mrštnosťou a nezabudnuteľnými skokanskými kúskami, zomrel 1. septembra 2007 v Bratislave vo veku 76 rokov.