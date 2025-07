Pred 95 rokmi sa v uruguajskom Montevideu odohralo prvé finále MS

Bratislava 30. júla (TASR) - V stredu 30. júla uplynie presne 95 rokov od prvého finálového súboja na majstrovstvách sveta vo futbale. Historicky prvý titul svetových šampiónov si na domácom turnaji v Montevideu vybojovali hráči Uruguaja, ktorí zvíťazili vo finále nad Argentínou 4:2. História najpopulárnejšieho športu na svete má od roku 1930 v pamäti ďalších 21 nezabudnuteľných turnajov, ten úvodný však navždy zostane jedinečný vo viacerých smeroch.



Uruguaj sa na domácej pôde predstavil v pozícii dvojnásobného olympijského víťaza. Zlato pod piatimi kruhmi získal v rokoch 1924 a 1928. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pridelila Uruguaju organizáciu MS v roku 1928. Hostiť prvý šampionát chceli aj Holandsko, Taliansko, Španielsko a Švédsko. Holanďania a Švédi však následne odstúpili od kandidatúry a podporili Taliansko. Vtedajší šéf FIFA Jules Rimet uprednostnil Uruguaj, pretože to dodalo turnaju globálnejší charakter. Boli to zároveň jediné MS, na ktoré sa tímy prihlasovali a nemuseli sa kvalifikovať. Väčšina európskych krajín sa rozhodla turnaj za oceánom bojkotovať, keďže mu predchádzala náročná cesta loďou trvajúca približne tri týždne.



Na turnaji sa napokon zúčastnilo 13 tímov, Atlantický oceán sa rozhodli preplávať štyri európske tímy (Francúzsko, Belgicko, Juhoslávia a Rumunsko). V Montevideu ich doplnilo okrem organizátorov ďalších osem zástupcov (Brazília, Argentína, Bolívia, Čile, Mexiko, Paraguaj, Peru, Spojené štáty). Jediný zástupca afrického kontinentu mal byť Egypt, ten však do dejiska napokon nestihol doraziť včas.



Nasledovala najnáročnejšia časť, ktorá zahŕňala komplikovanú logistiku. Všetko bolo natoľko neisté, že organizátori nevykonali žreb základných skupín, kým všetky tímy neboli v Uruguaji. Európske reprezentácie sa postupne nalodili na palubu talianskeho parníka Conte Verde. Ten vyplával v sobotu 21. júna 1930 z prístavu v Janove a na jeho palube bola ako prvá reprezentácia Rumunska. Stalo sa tak presne 21 dní pred otváracím dňom šampionátu. Loď potom zastavila na Azúrovom pobreží, aby naložila francúzsky tím, prezidenta FIFA a troch ďalších rozhodcov, ktorí nepochádzali z Južnej Ameriky. V Barcelone zastavila, aby sa pridali Belgičania a po preplavení Atlantiku nastúpili v Riu de Janeiro hráči Brazílie. „Kanárici“ nevyslali do dejiska svojich najlepších hráčov, keďže turnaju neprikladali veľkú váhu a radšej sa sústredili na domácu súťaž. Keď sa vtedajšia Juhoslávia rozhodla zúčastniť sa na MS, Conte Verde bola už plne obsadená, a tak museli hľadať alternatívny spôsob dopravy. Po trojdňovej ceste vlakom do Marseille sa nalodili na poštovú parnú loď The Florida. Na palubu sa k nim mal pripojiť aj egyptský tím, ale ich loď z Afriky zdržala búrka v Stredozemnom mori a zmeškal posledný možný spoj, ktorý by ich včas priviezol do Južnej Ameriky. To znamenalo, že turnaj sa bude definitívne konať s 13 účastníkmi.



Do semifinále sa prebojovali ako víťazi skupín Argentínčania, Američania, domáci Uruguaj a Juhoslávia. V oboch súbojoch o finálovú miestenku sa zrodil rovnaký výsledok 6:1, Argentína deklasovala USA a Uruguaj si poradil s Juhosláviou. Všetky zápasy sa odohrali v uruguajskom hlavnom meste Montevideo a víťazom sa nakoniec stala domáca krajina, ktorá v napínavom finále zdolala juhoamerického rivala Argentínu 4:2. Prezident FIFA Rimet odovzdal víťaznému tímu trofej, ktorá bola neskôr pomenovaná na jeho počesť. Na deň po finále MS vyhlásili v Uruguaji štátny sviatok na oslavu historického triumfu. „La Celeste“ sa odvtedy radovali ešte z titulu majstrov sveta v roku 1950.



Uruguaj si pripomenie prvý „Mundial“ v roku 2030, keď sa na počesť 100. výročia odohrá jeden z otváracích duelov MS práve v Montevideu. Turnaj budú prvýkrát v histórii hostiť tri kontinenty. Spoločnú kandidatúru afrického Maroka doplnia z Európy Španieli s Portugalčanmi. Úvodné tri stretnutia sa odohrajú v Uruguaji, Argentíne a Paraguaji. „Čo môže byť lepší spôsob, ako osláviť 100. výročie v šiestich krajinách, na troch kontinentoch, so 48 tímami a 104 epickými zápasmi? Svet sa zastaví a bude oslavovať 100 rokov majstrovstiev sveta,“ uviedol v decembri minulého roka súčasný prezident FIFA Gianni Infantino pri príležitosti oznámenia usporiadateľov záverečných turnajov v rokoch 2030 a 2034.