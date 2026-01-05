Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pred nedeľným zápasom Leeds s Manchestrom United zomrel domáci fanúšik

Na snímke Wilfried Gnonto z Leeds United (vľavo) a Luke Shaw z Manchesteru United bojujú o loptu počas zápasu anglickej futbalovej Premier League medzi Leeds United a Manchesterom United v Leedse v Anglicku v nedeľu 4. januára 2026. Foto: TASR/AP

Dôvod úmrtia dosiaľ nebol známy.

Leeds 5. januára (TASR) - Nedeľný zápas anglickej Premier League medzi futbalistami Leeds United a Manchestru United (1:1) poznačila tragédia. Pred výkopom zomrel fanúšik domáceho tímu.

Podľa agentúry DPA prišlo krátko pred začiatkom stretnutia tiesňové volanie. „Leeds United so zdrvením potvrdzuje, že fanúšik, žiaľ, zomrel pred zápasom Premier League s Manchestrom United na Elland Road po zdravotnej pohotovosti pred úvodným výkopom. Všetci v Leeds United v tomto mimoriadne ťažkom období cítia s rodinou a s priateľmi fanúšika,“ uviedol klub na svojej oficiálnej stránke. Dôvod úmrtia dosiaľ nebol známy.
