Pred šlágrom sa dobre naladili AC aj Juventus, Ronaldo stíha Bicana

Rím 4. januára (TASR) - V súboji o taliansky futbalový titul v nedeľňajších zápasoch 15. kola nezaváhal žiaden tím Serie A. Líder tabuľky AC Miláno si poradil s Beneventom 2:0 a naďalej vedie o bod pred Interom, ktorý nemal problémy s posledným Crotone a vyhral 6:2. "Modro-čierni" nestratili ani bod už v ôsmom stretnutí v sérii. Naplno zabrali aj tretí AS Rím, štvrtý Neapol a piaty Juventus Turín.



Obhajca titulu zdolal Udinese 4:1 a aspoň čiastočne si napravil chuť po predchádzajúcom neúspechu s Fiorentinou (0:3). O dva góly "starej dámy" sa postaral Cristiano Ronaldo, ktorý otvoril skóre v 31. minúte a ďalší zásah pridal v 70. minúte. Ako informoval Daily Mail, portugalský zakončovateľ má na svojom konte už 758 gólov vo všetkých súťažných dueloch a o jeden prekonal Brazílčana Peleho. S náskokom jediného zostáva na čele historickej tabuľky Josef Bican. Bývalého československého reprezentanta môže Cristiano Ronaldo prekonať už v najbližšom zápase, ktorým bude pre Juventus dôležitý súboj 16. kola na trávniku AC Miláno.



Tréner Andrea Pirlo naznačil, že napriek pohodlnému triumfu Juventus nepredviedol proti Udinese svoju najlepšiu hru. "Stále sme mali v hlave prehru s Fiorentinou. Hrali sme v úvode placho a nervózne, najmä keď proti nám vyštartovali útočníci súpera. Akcie mali zlé načasovanie, najmä v krídelných priestoroch. Nebol som spokojný s prístupom k zápasu, no časom sa to zlepšilo," povedal po zápase podľa DAZN kouč Juventusu.



Náladu v tíme "bianconeri" výrazne pozdvihol gól Paula Dybalu, ktorý prišiel v tretej minúte nadstaveného času. Radosť z neho mal argentínsky strelec i tréner Pirlo, obaja skončili po zápase vo vrúcnom objatí. "Potrebujeme Dybalu a on potrebuje nás. Veľmi dobre pracoval na tréningu, počas zápasu sme si povedali, že už vyzerá byť v dobrej fyzickej kondícii. Nechali sme ho na ihrisku až do úplného záveru, lebo sme dúfali, že ten gól dá," vyzdvihol tréner Pirlo svojho zverenca, ktorý sa v uplynulom roku strelecky i zdravotne trápil.



Pred dôležitým duelom na Troch kráľov sa dobre naladilo aj milánske AC. Nerozladilo ho ani to, že väčšinu zápasu proti Beneventu muselo odohrať v desiatich po vylúčení Sandra Tonaliho v 33. min. O jeho zásahy sa postarali Franck Kessie z penalty v 15. min a Rafael Leao štyri minúty po zmene strán. Zverenci trénera Stefana Pioliho tak neprehrali od marca už v 27 dueloch. "Táto sezóna prinesie viaceré zložité situácie, mnohí majú plány uspieť. Kladieme na seba veľký tlak, pretože chceme viac. Máme ambície a chceme vyhrávať zápasy," vyhlásil na tlačovke po zápase tréner "červeno-čiernych."



Pioli si uvedomuje, že súboj o scudetto bude tento rok v Serie A veľmi vyrovnaný. "Je tu šesť, či sedem tímov, ktoré bojujú o najvyššie priečky. My sme medzi nimi. Dáme do toho všetko, prvú časť sezóny chceme zakončiť úspešne," deklaroval Pioli odhodlanie pred súbojom s Juventusom.