Pred turnajmi v New Yorku vykonali 1400 testov, jeden bol pozitívny

New York 18. augusta (TASR) - Pred dvoma tenisovými turnajmi v New Yorku vykonali 1400 testov na koronavírus, z ktorých bol jeden pozitívny. Nejde však o žiadneho hráča či hráčku.



V newyorskej "bubline" sa najskôr uskutoční spoločné podujatie ATP a WTA, ktoré sa malo pôvodne konať v Cincinnati. V posledný augustový deň odštartuje v tenisovom centre Billie Jean Kingovej grandslamový US Open.



Ako informovala agentúra AP, pozitívne testovaná osoba nemá žiadne symptómy ochorenia Covid-19. Najbližších desať dní však bude musieť byť v karanténe.