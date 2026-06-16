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Pred úvodným duelom Iránu prebehli protesty

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Iránec Mehdi Ghayedi (10) v súboji o loptu s Novozélanďanom Callanom Elliotom (24) počas zápasu skupinovej fázy MS vo futbale (skupina G) medzi Iránom a Novým Zélandom v kalifornskom Inglewoode pri Los Angeles v pondelok 15. júna 2026. Foto: TASR/AP

Pred výkopom zápasu bolo počas iránskej hymny na štadióne počuť hlasné bučanie.

Autor TASR
Los Angeles 16. júna (TASR) - Krátko pred úvodným zápasom iránskych futbalistov na majstrovstvách sveta proti Novému Zélandu (2:2) sa v okolí štadióna v Los Angeles objavilo niekoľko vlajok a protestných transparentov.

Futbalový tím teroristickej Islamskej republiky nereprezentuje ľud Iránu,“ písalo sa na jednom z nich. Mnoho ľudí mávalo starými iránskymi vlajkami z obdobia pred Islamskou revolúciou v roku 1979. Atmosféra však bola pokojná, poznamenal reportér agentúry DPA. „Som rád, že tu môžem podporiť ľud Iránu, ale nepodporujem režim,“ povedal jeden fanúšik agentúre.

Pred výkopom zápasu bolo počas iránskej hymny na štadióne počuť hlasné bučanie. Vzhľadom na ozbrojený konflikt s USA a Izraelom panovala veľká neistota ohľadom toho, či sa Irán vôbec zúčastní na šampionáte.

Iránci museli pred štartom MS presunúť svoj tábor z Arizony do Mexika, aby sa vyhli problémom s vízami. I tak však jedenásť funkcionárov nedostalo americké víza na prekročenie hraníc a účasť na zápasoch tímu. Hráčov navyše v pondelok večer po skončení úvodného zápasu v Los Angeles náhle informovali, že sa musia ihneď vrátiť do Mexika. Tréner Amir Ghalenoei preto vyhlásil, že Irán je „najviac utláčaným tímom na majstrovstvách sveta“.
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