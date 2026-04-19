Nedela 19. apríl 2026
Pred zápasom Bayernu so Stuttgartom prišlo k stretom medzi fanúšikmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Autor TASR
Mníchov 19. apríla (TASR) - Pred nedeľňajším šlágrom nemeckej Bundesligy medzi futbalistami Bayernu Mníchov a VfB Stuttgart prišlo k stretu fanúšikov pred priestormi štadióna.

Podľa dostupných informácií prišlo k súbojom medzi maskovanými priaznivcami. Podľa agentúry DPA utrpelo niekoľko ľudí zranenia. Policajné zložky museli použiť obušky a slzotvorný sprej k rozdeleniu fanúšikovských táborov. Podľa hovorkyne nemeckej polície zadržali približne stovku ľudí.

Bayern môže pred domácim publikom spečatiť obhajobu titulu, stačí mu získať proti Stuttgartu bod.
