Predaj vstupeniek na hokejové MS do 18 rokov vstúpil do prvej fázy
Autor TASR
Bratislava/Trenčín 9. februára (TASR) - Predaj vstupeniek na hokejové MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa uskutočnia od 22. apríla do 2. mája v Bratislave a Trenčíne, vstúpil do prvej fázy. Fanúšikovia si od pondelka 9. februára môžu zabezpečiť vstupenky na zápasy základných skupín. V prvej fáze predaja sú dostupné denné vstupenky na hracie dni a tiež tzv. single tickets na jednotlivé zápasy v prípadoch, keď je v daný deň na programe iba jeden duel.
Táto fáza sa vzťahuje výhradne na stretnutia základných skupín turnaja. V Trenčíne, kde sa predstaví aj slovenská reprezentácia, budú k dispozícii celodenné vstupenky na státie v rozmedzí od 5 do 13 eur, vstupenky 2. kategórie od 8 do 10 eur a vstupenky 1. kategórie od 12 do 28 eur.
V bratislavskom Ružinove budú vstupenky na sedenie v 2. kategórii v cenách od 8 do 16 eur a v 1. kategórii od 12 do 25 eur v v závislosti od hracieho dňa a programu zápasov.
Druhá fáza predaja bude zameraná na vstupenky na jednotlivé zápasy celého šampionátu vrátane vyraďovacej časti a bojov o medaily. Presný termín jej spustenia organizátori oznámia neskôr. „MS hráčov do 18 rokov pravidelne prinášajú pohľad na budúce hviezdy svetového hokeja. Teší nás, že turnaj privítame v Trenčíne a Bratislave a veríme, že si cestu na tribúny nájdu fanúšikovia z celého Slovenska aj zo zahraničia,“ uviedol riaditeľ organizačného výboru šampionátu Roman Sýkora.
