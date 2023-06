Predaj vstupeniek na zápas s Portugalskom sa spustí 27. júna

Bratislava 26. júna (TASR) - Predaj vstupeniek na domáce zápasy kvalifikácie ME 2024 s Portugalskom (8. septembra o 20.45 h na NFŠ Bratislava) a Lichtenštajnskom (11. septembra o 20.45, NFŠ Bratislava) sa spustí 27. júna o 11.00 h. Informoval o tom na svojej webstránke Slovenský futbalový zväz (SFZ).



Vstupenky na oba kvalifikačné zápasy budú v predpredaji online a to prostredníctvom portálu Ticketmedia.sk. Lístky budú v dvoch základných kategóriách - 1. kategória (pozdĺžne tribúny - sektory) a 2. kategória (tribúny - sektory za bránkami). Balíková vstupenka na oba domáce zápasy bude stáť 69 eur (1. kategória), respektíve 39 eur (2. kategória). Balíková vstupenka ZŤP-S (vozíčkar a jeden doprovod) je v cene päť eur (pre dve osoby).



Samostatná vstupenka na zápas s Portugalskom je v cene 59 eur (1. kategória), 29 eur (2. kategória) a 4 eurá (ZŤP-S), samostatná vstupenka na duel s Lichtenštajnskom stojí 25 eur (1. kategória), 15 eur (2. kategória) a 2 eurá (ZŤP-S). V prvej fáze (od utorka 27. júna) pôjdu do predaja balíkové vstupenky, druhá fáza s predajom samostatných lístkov sa začne v druhej polovici augusta.



Brány štadióna sa v deň zápasov otvoria dve hodiny pred výkopom, t.j. o 18.45 h, ak nebude rozhodnuté inak. V deň zápasu budú pred vstupom na štadióne prebiehať kontroly - kontrola dokladu totožnosti oproti vstupenke, na ktorej budú uvedené údaje držiteľa vstupenky, bezpečnostná prehliadka a následne vstup cez turnikety na štadión. V prípade zľavnených vstupeniek je potrebné sa pri vstupe na štadión preukázať patričným dokladom (ZŤP preukaz, dokladom totožnosti alebo kartičkou poistenca, ak sa jedná o dieťa do 12 rokov), ak bude držiteľ vstupenky vyzvaný usporiadateľom pri vstupe na štadión. Na už zakúpených lístkoch nie je možné zmeniť údaje držiteľa vstupenky, ani ich prepisovať.