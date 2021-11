Predators vyradia Rinneho číslo 35 ako prvé v klubovej histórii

Nashville 3. novembra (TASR) - Bývalý fínsky hokejový brankár Pekka Rinne sa stane prvým hráčom, ktorého dres klub Nashville Predators vyvesí pod strop arény. Jeho číslo 35 sa tak už nebude v tíme používať. Slávnostný ceremoniál bude na programe 24. februára 2022 pred domácim zápasom s Dallasom. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Predators draftovali Rinneho v roku 2004 až z 258. miesta. Napriek tomu sa vypracoval na klubovú ikonu a "predátorom" bol verný po celú kariéru. Počas nej odohral v NHL 15 sezón. V základnej časti nastúpil do 683 zápasov, v ktorých zaznamenal 369 víťazstiev, priemer 2,43 inkasovaného gólu na zápas a 91,7-percentnú úspešnosť zásahov. V play off mal v 89 zápasoch 91,4-percentnú úspešnosť a priemer 2,49 gólu na zápas. V roku 2017 pomohol tímu k postupu do finále Stanleyho pohára, v ktorom nestačil na Pittsburgh. Za výkony v základnej časti sezóny 2017/2018 získal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára súťaže. Po sezóne 2020/2021 získal trofej Francisa "Kinga" Clancyho pre hráča, ktorý najlepšie spája hráčske a ľudské kvality. Rinne, ktorý 3. novembra oslávil 39. narodeniny, ukončil kariéru po sezóne 2020/2021.