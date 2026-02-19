Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prefontaine a Gavlas pre procesnú chybu napokon neposilnia HC Prešov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prešovčanov čaká baráž o udržanie sa v najvyššej slovenskej súťaži, do ktorej sa prebojovali v uplynulom ročníku.

Autor TASR
Prešov 19. februára (TASR) - Kanadskí hokejoví obrancovia Ty Prefontaine a Parker Gavlas napokon neposilnia slovenský klub HC Prešov. Podľa priebežne posledného tímu Tipsport ligy nastala procesná chyba na kanadskej strane, pre ktorú sa ich transfer do Prešova nestihol skompletizovať pred uzávierkou prestupov.

Vzniknutá situácia nás mrzí. V dobrej viere sme sa usilovali o posilnenie nášho tímu, ale aj takéto situácie prináša hokejový osud. Napriek tomu má náš tím stále k dispozícii siedmich zahraničných hráčov a veríme, že je dostatočne kvalitný na udržanie najvyššej súťaže v Prešove,“ napísal klub na oficiálnom instagramovom profile. Prešovčanov čaká baráž o udržanie sa v najvyššej slovenskej súťaži, do ktorej sa prebojovali v uplynulom ročníku.
