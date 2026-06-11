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PREHĽAD MS: Kanada bude hrať o prvú výhru proti ambicióznej Bosne
Kanaďania sa predstavia na MS tretíkrát v histórii a druhýkrát po sebe.
Autor TASR
Toronto 11. júna (TASR) - Oči kanadských športových fanúšikov sa v piatok uprú na Toronto Stadium, kde ich národným tím nastúpi na prvý domáci zápas na svetovom šampionáte v histórii a prvýkrát v histórii sa stretne s Bosnou a Hercegovinou. Úvodný duel základnej B-skupiny 23. majstrovstiev sveta vo futbale je na programe od 21.00 SELČ. Šampionát hostia okrem Kanady aj Mexiko a USA.
Kanaďania sa predstavia na MS tretíkrát v histórii a druhýkrát po sebe. Premiéru zažili v Mexiku 1986, kde prehrali všetky tri zápasy skupiny bez streleného gólu. Pred štyrmi rokmi v Katare mali rovnakú bilanciu, ale podarilo sa im streliť dva góly a obsadili predposledné 31. miesto. Zverenci Jesseho Marscha tak stále čakajú na prvý bod i prú výhru na najväčšom fóre a chcú o ňu zabojovať už v prvom skupinovom zápase.
„Nemyslím si, že sme z majstrovstiev sveta príliš nervózni alebo prehnane nadšení. Samozrejme, vieme, že tam budú veľké zápasy a veľké momenty pre každého, ale myslím si, že sústredenie a koncentrácia je v tíme a teraz to musíme zvládnuť,“ uviedol pre kanadský denník The Province.
Kanada sa ako hostiteľ šampionátu automaticky kvalifikovala a tak od vlaňajšieho júla neodohrala žiadny súťažný zápas, ale len prípravné stretnutia. V nich mali Marschovi zverenci bilanciu päť výhier, päť remíz a len jednu prehru s Austráliou 0:1. Tento rok zdolali Uzbekistan a Guatemalu a remizovali s Islandom, Tuniskom a v generálke pred MS s Írskom (1:1), pričom v piatich dueloch inkasovali len tri góly. Lídrom defenzívy je Maxime Crepeau, ktorý sa už nevie dočkať úvodného duelu. Na predchádzajúci šampionát sa totiž nedostal, keďže si len pár dní pred jeho štartom zlomil holennú kosť: „Bolo to pre mňa naozaj ťažké, keď som sledoval zápasy. Mal som priateľov, ktorí si už rezervovali letenky, všetko už bolo hotové, takže na začiatku to bolo psychicky náročné. Preto som si vtedy povedal: ‚Nie je možné, aby som tu v roku 2026 nebol!´“ uviedol pre FIFA.
Bosna a Hercegovina postúpila na šampionát druhýkrát v ére samostatnosti. Balkánska krajina debutovala v roku 2014 v Brazílii, kde si v základnej skupine pripísala výhru 3:1 na Iránom a tesné prehry s Argentínou (1:2) a Nigériou (0:1). Vtedy sa kvalifikovala priamo, keď z C-skupiny postúpila na šampionát vďaka lepším vzájomným zápasom s Gréckom, pričom tretie v skupine skončilo Slovensko. Na tohtoročný turnaj mala tŕnistejšiu cestu, keď musela prejsť barážou. Balkánci v nej vyradili najprv Wales po jedenástkovom rozstrele a vo finále rovnakým spôsobom šokujúco aj Taliansko. Štvornásobní majstri sveta tak vynechali aj tretí šampionát po sebe.
Bosna v posledných piatich dueloch pred šampionátom päťkrát remizovala v riadnom hracom čase. Pred barážou hrala s Rakúskom 1:1, rovnaký výsledok sa zrodil v riadnom čase aj v spomínaných dueloch s Walesom a Talianskom a v záverečných prípravných stretnutiach remizovali zverenci Sergeja Barbareza so Severným Macedónskom (0:0) a s Panamou (1:1). „Posledný zápas nám ukázal veľa. Hrali sme proti súperovi, ktorý chce hrať, ktorý otvára hru a nestavil na dlhé strely. Mali sme určité problémy s dlhými loptami, ale poznáme dôvod - stojíme vysoko a keď máte hráčov, ktorí vedia, ako to potrestať, je normálne, že sa takéto situácie stávajú. Musíme sa zamyslieť nad tým, kto sme, čo sme a ako sme sa sem dostali. Nič nám nebolo dané, ale všetko sme dosiahli úsilím a vôľou,“ povedal Barbarez pre Sarajevo Times.
Najväčšou hviezdou jeho tímu je veterán Edin Džeko, ktorý sa vrátil na MS po dvanástich rokoch. „Nepovedal by som si, že budem ešte hrať v 40 rokoch. Počúvam svoje telo a intenzívne trénujem. Nie som najmladší a musím sa starať o svoje nohy a telo. Presne to robím,“ vyhlásil dlhoročný kapitán a kanonier národného tímu pre pre Sky TV. Džeko je jeden z troch hráčov v poli na turnaji vo veku 40 a viac rokov, ďalšími sú Portugalčan Cristiano Ronaldo a Chorvát Luka Modrič.
Kanaďania sa predstavia na MS tretíkrát v histórii a druhýkrát po sebe. Premiéru zažili v Mexiku 1986, kde prehrali všetky tri zápasy skupiny bez streleného gólu. Pred štyrmi rokmi v Katare mali rovnakú bilanciu, ale podarilo sa im streliť dva góly a obsadili predposledné 31. miesto. Zverenci Jesseho Marscha tak stále čakajú na prvý bod i prú výhru na najväčšom fóre a chcú o ňu zabojovať už v prvom skupinovom zápase.
„Nemyslím si, že sme z majstrovstiev sveta príliš nervózni alebo prehnane nadšení. Samozrejme, vieme, že tam budú veľké zápasy a veľké momenty pre každého, ale myslím si, že sústredenie a koncentrácia je v tíme a teraz to musíme zvládnuť,“ uviedol pre kanadský denník The Province.
Kanada sa ako hostiteľ šampionátu automaticky kvalifikovala a tak od vlaňajšieho júla neodohrala žiadny súťažný zápas, ale len prípravné stretnutia. V nich mali Marschovi zverenci bilanciu päť výhier, päť remíz a len jednu prehru s Austráliou 0:1. Tento rok zdolali Uzbekistan a Guatemalu a remizovali s Islandom, Tuniskom a v generálke pred MS s Írskom (1:1), pričom v piatich dueloch inkasovali len tri góly. Lídrom defenzívy je Maxime Crepeau, ktorý sa už nevie dočkať úvodného duelu. Na predchádzajúci šampionát sa totiž nedostal, keďže si len pár dní pred jeho štartom zlomil holennú kosť: „Bolo to pre mňa naozaj ťažké, keď som sledoval zápasy. Mal som priateľov, ktorí si už rezervovali letenky, všetko už bolo hotové, takže na začiatku to bolo psychicky náročné. Preto som si vtedy povedal: ‚Nie je možné, aby som tu v roku 2026 nebol!´“ uviedol pre FIFA.
Bosna a Hercegovina postúpila na šampionát druhýkrát v ére samostatnosti. Balkánska krajina debutovala v roku 2014 v Brazílii, kde si v základnej skupine pripísala výhru 3:1 na Iránom a tesné prehry s Argentínou (1:2) a Nigériou (0:1). Vtedy sa kvalifikovala priamo, keď z C-skupiny postúpila na šampionát vďaka lepším vzájomným zápasom s Gréckom, pričom tretie v skupine skončilo Slovensko. Na tohtoročný turnaj mala tŕnistejšiu cestu, keď musela prejsť barážou. Balkánci v nej vyradili najprv Wales po jedenástkovom rozstrele a vo finále rovnakým spôsobom šokujúco aj Taliansko. Štvornásobní majstri sveta tak vynechali aj tretí šampionát po sebe.
Bosna v posledných piatich dueloch pred šampionátom päťkrát remizovala v riadnom hracom čase. Pred barážou hrala s Rakúskom 1:1, rovnaký výsledok sa zrodil v riadnom čase aj v spomínaných dueloch s Walesom a Talianskom a v záverečných prípravných stretnutiach remizovali zverenci Sergeja Barbareza so Severným Macedónskom (0:0) a s Panamou (1:1). „Posledný zápas nám ukázal veľa. Hrali sme proti súperovi, ktorý chce hrať, ktorý otvára hru a nestavil na dlhé strely. Mali sme určité problémy s dlhými loptami, ale poznáme dôvod - stojíme vysoko a keď máte hráčov, ktorí vedia, ako to potrestať, je normálne, že sa takéto situácie stávajú. Musíme sa zamyslieť nad tým, kto sme, čo sme a ako sme sa sem dostali. Nič nám nebolo dané, ale všetko sme dosiahli úsilím a vôľou,“ povedal Barbarez pre Sarajevo Times.
Najväčšou hviezdou jeho tímu je veterán Edin Džeko, ktorý sa vrátil na MS po dvanástich rokoch. „Nepovedal by som si, že budem ešte hrať v 40 rokoch. Počúvam svoje telo a intenzívne trénujem. Nie som najmladší a musím sa starať o svoje nohy a telo. Presne to robím,“ vyhlásil dlhoročný kapitán a kanonier národného tímu pre pre Sky TV. Džeko je jeden z troch hráčov v poli na turnaji vo veku 40 a viac rokov, ďalšími sú Portugalčan Cristiano Ronaldo a Chorvát Luka Modrič.
piatok, 12. júna, 21.00 (SELČ)
Toronto Stadium (Toronto)
B-skupina, 1. kolo
Kanada - Bosna a Hercegovina, rozhodujú: Tello - Belatti, Chade (všetci Arg.)
Predpokladané zostavy:
Kanada: Crepeau - Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar - David, Larin
BaH: Vasilj - Dedič, Muharemovič, Čelik, Kolašinac - Memič, Tahirovič, Hadžiahmetovič, Alajbegovič - Džeko, Demirovič
Toronto Stadium (Toronto)
B-skupina, 1. kolo
Kanada - Bosna a Hercegovina, rozhodujú: Tello - Belatti, Chade (všetci Arg.)
Predpokladané zostavy:
Kanada: Crepeau - Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar - David, Larin
BaH: Vasilj - Dedič, Muharemovič, Čelik, Kolašinac - Memič, Tahirovič, Hadžiahmetovič, Alajbegovič - Džeko, Demirovič