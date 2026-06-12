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PREHĽAD MS: Paraguaj i Turecko majú víťazné chúťky
Ďalšími argentínskymi trénermi, ktorí sa predstavia na šampionáte sú Lionel Scaloni (Argentína), Nestor Lorenzo (Kolumbia), Sebastian Beccacece (Ekvádor) a Marcelo Bielsa (Uruguaj).
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Domáci výber USA sa vo svojom prvom zápase na MS 2026 stretne s Paraguajom. Tento duel bude mať pikantnú príchuť najmä pre oboch trénerov. Kouč USA Mauricio Pochettino a jeho náprotivok Gustavo Alfaro sú totiž Argentínčania. Americký tím na čele s útočníkom Christianom Pulisicom ako jeho najjagavejšou hviezdou sníva o úspechu, hoci na papieri nepatrí medzi favoritov. Po tomto dueli, ktorý je na programe v sobotu 13. júna o 3.00 SELČ, sa odohrá v D-skupine v nedeľu o 6.00 SELČ aj druhý zápas medzi Austráliou a Tureckom.
Ďalšími argentínskymi trénermi, ktorí sa predstavia na šampionáte sú Lionel Scaloni (Argentína), Nestor Lorenzo (Kolumbia), Sebastian Beccacece (Ekvádor) a Marcelo Bielsa (Uruguaj). Pod Alfarovým vedením skončil Paraguaj v juhoamerickej kvalifikácii na 6. mieste a po 16-ročnej prestávke sa kvalifikoval na majstrovstvá sveta. Naposledy sa predstavil v Juhoafrickej republike v roku 2010, kde pod vedením Gerarda Martina dosiahol svoj najlepší výkon v histórii, keď sa dostal do štvrťfinále. „Prišli sme sem zvíťaziť, nie sa iba ukázať. Budeme pracovať naozaj tvrdo, aby sme priniesli krajine úspech,“ citoval denník La Nacion stredopoliara Damiana Bobadillu.
Paraguajčania zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na šampionáte iba raz, v Mexiku v roku 1986 zdolali Irak 1:0 gólom Julia Cesara Romera. „Paraguaj sa historicky vyznačuje bojom, ktorý máme v DNA. Vždy sme to mali v krvi. S tým sa plne stotožňujem, lebo najkrajšia vec, ktorú mám, je schopnosť bojovať až do konca. Všetci máme túto identitu, všetci sme hrdí na to, že sme Paraguajčania,“ vyhlásil kapitán Gustavo Gomez.
Najúspešnejším predstavením tímu USA na MS bol postup do štvrťfinále v roku 2002. V roku 1930 sa dostal do semifinále, ale na prvých MS vtedy účinkovalo len 13 tímov. Okrem Pulisica sa budú Američania spoliehať aj na Folarina Baloguna, ktorý hrá za Monaco v najvyššej francúzskej lige. Tento 24- ročný útočník navyše už vie, aký je to pocit skórovať do siete Paraguaja. Vlani v novembri práve on rozhodol o víťazstve svojho tímu v príprave 2:1. „Som nesmierne hrdý. Príležitosť reprezentovať svoj národ pred domácim publikom bude pre mňa, moju rodinu, mojich priateľov a pre celý tím výnimočná. Takže sa na to veľmi teším,“ citoval Baloguna The Athletic.
Turecký tím si svoj kemp pred MS rozbalil v Arizone a do Vancouveru, dejiska nedeľňajšieho zápasu, odletel vo štvrtok večer. Tím má veľké očakávania a obranca Ferdi Kadioglu za to vďačí trénerovi Vincenzovi Montellovi. Talian dostal Turkov na MS po 24 rokoch. „Myslím si, že vytvoril naozaj dobrú atmosféru v tíme. Každý chce prísť do reprezentácie a byť spolu s hráčmi. Panuje tu rodinná atmosféra. Od prvého dňa, keď sa pridal k nám dal najavo, že dokážeme zdolať akýkoľvek tím, a že všetko je možné. Doviedol nás na majstrovstvá Európy, dostali sme sa do štvrťfinále. Teraz sme sa kvalifikovali na MS. Po mnohých rokoch sme zdolali Nemecko aj Chorvátsko. Hráči sú ako rodina. Pre našu krajinu je 24 rokov veľmi dlhá doba. Všetci sa veľmi tešia, že budú hrať na MS,“ povedal Kadioglu pre portál hurriyet.com.
Austrália patrí k pravidelným účastníkom svetových šampionátov, na MS sa predstaví po šiesty raz za sebou. Postup si vybojovala v treťom kole ázijskej kvalifikácie, keď vo svojej skupine skončila druhá za Japonskom. Doterajším maximom Austrálčanov na MS je osemfinále z rokov 2006 a 2022. V bránke sa budú Socceroos opierať o Mathewa Ryana z Levante, ťahúňom stredovej formácie by mal byť Jackson Irvine z FC St. Pauli. V útoku by sa mal o góly starať najmä Mohamed Toure z Norwichu, ten ale chýbal na štvrtkovom tréningu tímu v Oaklande. Podľa portálu dailytelegraph.au bol 22-ročný kanonier chorý a rozhodli sa ho izolovať od spoluhráčov. Napriek tomu sa však podľa zdroja javí ako prvá voľba na pozícii stredného útočníka. V generálke na turnaj remizovali Austrálčania so Švajčiarskom 1:1 a prehrali s Nemeckom 0:1. „Som si istý, že s našou mentalitou a so spôsobom, akým chceme hrať, to bude trochu iný zápas. Nebude to ako jeden z tých priateľských zápasov, keď uvidíme, čo sa stane, či sa dostaneme do hry a potom v druhom polčase to zlepšíme. Musíme začať trochu agresívnejšie a vpredu dokončiť zápas tak, ako sme dokončili tie dva uplynulé,“ vyhlásil Miloš Degenek. „Chlapci sa v tomto smere tešia na úspech a nebojím sa, že nebudeme fit. Som si istý, že naša kondícia a úroveň behu budú bezkonkurenčné,“ dodal skúsený obranca.
Ďalšími argentínskymi trénermi, ktorí sa predstavia na šampionáte sú Lionel Scaloni (Argentína), Nestor Lorenzo (Kolumbia), Sebastian Beccacece (Ekvádor) a Marcelo Bielsa (Uruguaj). Pod Alfarovým vedením skončil Paraguaj v juhoamerickej kvalifikácii na 6. mieste a po 16-ročnej prestávke sa kvalifikoval na majstrovstvá sveta. Naposledy sa predstavil v Juhoafrickej republike v roku 2010, kde pod vedením Gerarda Martina dosiahol svoj najlepší výkon v histórii, keď sa dostal do štvrťfinále. „Prišli sme sem zvíťaziť, nie sa iba ukázať. Budeme pracovať naozaj tvrdo, aby sme priniesli krajine úspech,“ citoval denník La Nacion stredopoliara Damiana Bobadillu.
Paraguajčania zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na šampionáte iba raz, v Mexiku v roku 1986 zdolali Irak 1:0 gólom Julia Cesara Romera. „Paraguaj sa historicky vyznačuje bojom, ktorý máme v DNA. Vždy sme to mali v krvi. S tým sa plne stotožňujem, lebo najkrajšia vec, ktorú mám, je schopnosť bojovať až do konca. Všetci máme túto identitu, všetci sme hrdí na to, že sme Paraguajčania,“ vyhlásil kapitán Gustavo Gomez.
Najúspešnejším predstavením tímu USA na MS bol postup do štvrťfinále v roku 2002. V roku 1930 sa dostal do semifinále, ale na prvých MS vtedy účinkovalo len 13 tímov. Okrem Pulisica sa budú Američania spoliehať aj na Folarina Baloguna, ktorý hrá za Monaco v najvyššej francúzskej lige. Tento 24- ročný útočník navyše už vie, aký je to pocit skórovať do siete Paraguaja. Vlani v novembri práve on rozhodol o víťazstve svojho tímu v príprave 2:1. „Som nesmierne hrdý. Príležitosť reprezentovať svoj národ pred domácim publikom bude pre mňa, moju rodinu, mojich priateľov a pre celý tím výnimočná. Takže sa na to veľmi teším,“ citoval Baloguna The Athletic.
Turecký tím si svoj kemp pred MS rozbalil v Arizone a do Vancouveru, dejiska nedeľňajšieho zápasu, odletel vo štvrtok večer. Tím má veľké očakávania a obranca Ferdi Kadioglu za to vďačí trénerovi Vincenzovi Montellovi. Talian dostal Turkov na MS po 24 rokoch. „Myslím si, že vytvoril naozaj dobrú atmosféru v tíme. Každý chce prísť do reprezentácie a byť spolu s hráčmi. Panuje tu rodinná atmosféra. Od prvého dňa, keď sa pridal k nám dal najavo, že dokážeme zdolať akýkoľvek tím, a že všetko je možné. Doviedol nás na majstrovstvá Európy, dostali sme sa do štvrťfinále. Teraz sme sa kvalifikovali na MS. Po mnohých rokoch sme zdolali Nemecko aj Chorvátsko. Hráči sú ako rodina. Pre našu krajinu je 24 rokov veľmi dlhá doba. Všetci sa veľmi tešia, že budú hrať na MS,“ povedal Kadioglu pre portál hurriyet.com.
Austrália patrí k pravidelným účastníkom svetových šampionátov, na MS sa predstaví po šiesty raz za sebou. Postup si vybojovala v treťom kole ázijskej kvalifikácie, keď vo svojej skupine skončila druhá za Japonskom. Doterajším maximom Austrálčanov na MS je osemfinále z rokov 2006 a 2022. V bránke sa budú Socceroos opierať o Mathewa Ryana z Levante, ťahúňom stredovej formácie by mal byť Jackson Irvine z FC St. Pauli. V útoku by sa mal o góly starať najmä Mohamed Toure z Norwichu, ten ale chýbal na štvrtkovom tréningu tímu v Oaklande. Podľa portálu dailytelegraph.au bol 22-ročný kanonier chorý a rozhodli sa ho izolovať od spoluhráčov. Napriek tomu sa však podľa zdroja javí ako prvá voľba na pozícii stredného útočníka. V generálke na turnaj remizovali Austrálčania so Švajčiarskom 1:1 a prehrali s Nemeckom 0:1. „Som si istý, že s našou mentalitou a so spôsobom, akým chceme hrať, to bude trochu iný zápas. Nebude to ako jeden z tých priateľských zápasov, keď uvidíme, čo sa stane, či sa dostaneme do hry a potom v druhom polčase to zlepšíme. Musíme začať trochu agresívnejšie a vpredu dokončiť zápas tak, ako sme dokončili tie dva uplynulé,“ vyhlásil Miloš Degenek. „Chlapci sa v tomto smere tešia na úspech a nebojím sa, že nebudeme fit. Som si istý, že naša kondícia a úroveň behu budú bezkonkurenčné,“ dodal skúsený obranca.
MS vo futbale - D-skupina, 1. kolo:
sobota 13. júna 3.00 (SELČ)
Los Angeles Stadium
USA – Paraguaj, rozhodujú: Makkelie - Steegstra, de Vries (všetci Hol.)
predpokladané zostavy:
USA: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson - McKennie, Adams, Tillman - Dest, Balogun, Pulisic
Paraguaj: Gill - Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso - D. Gomez, Cubas, Bobadilla, Magalhaes - Almiron, Enciso
nedeľa 14. júna 6.00 (SELČ)
BC Place Vancouver
Austrália – Turecko, rozhodujú: Saez - Moreno, Urrego (všetci Ven.)
predpokladané zostavy:
Austrália: Ryan - Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos - Metcalfe, Devlin, O'Neill, Irankunda - Toure
Turecko: Cakir - Demiral, Kabak, Bardakci - Celik, Calhanoglu, Kökcü, Kahveci - Güler, Yildiz - Aktürkoglu
sobota 13. júna 3.00 (SELČ)
Los Angeles Stadium
USA – Paraguaj, rozhodujú: Makkelie - Steegstra, de Vries (všetci Hol.)
predpokladané zostavy:
USA: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson - McKennie, Adams, Tillman - Dest, Balogun, Pulisic
Paraguaj: Gill - Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso - D. Gomez, Cubas, Bobadilla, Magalhaes - Almiron, Enciso
nedeľa 14. júna 6.00 (SELČ)
BC Place Vancouver
Austrália – Turecko, rozhodujú: Saez - Moreno, Urrego (všetci Ven.)
predpokladané zostavy:
Austrália: Ryan - Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos - Metcalfe, Devlin, O'Neill, Irankunda - Toure
Turecko: Cakir - Demiral, Kabak, Bardakci - Celik, Calhanoglu, Kökcü, Kahveci - Güler, Yildiz - Aktürkoglu