Rusi si nepripúšťajú ďalšie zaváhanie, sebavedomí Fíni

B-skupina:



FÍNSKO - RUSKO /streda 16. júna o 15.00 SELČ, Štadión Krestovskij v Petrohrade/



Rozhodcovia: Danny Makkelie - Hessel Steegstra, Jan de Vries (všetci Hol.)



Predpokladané zostavy:



Fínsko: Hrádecký – Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy – Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen – Pohjanpalo, Pukki

Rusko: Šunin - Mário Fernandes, Semjonov, Džikija, Karavajev - Barinov, Ozdojev - Zobnin, Mirančuk, Golovin - Dziuba

Petrohrad 15. júna (TASR) - Pred stredajším duelom B-skupiny futbalových ME 2020 Fínsko - Rusko panovala v táboroch súperov rozdielna nálada. Kým "Suomi" si po nečakanom víťazstve v úvodnom zápase nad Dánskom (1:0) posilnili nádej na účasť v osemfinále, domáci Rusi sa po stretnutí s Belgickom (0:3) ocitli v náročnej situácii, v ktorej si už ďalšiu prehru nemôžu dovoliť. Súboj na Štadióne Krestovskij v Petrohrade má výkop o 15.00 SELČ a povedú ho holandskí rozhodcovia na čele s hlavným Dannym Makkeliem.Fíni v Kodani zdolali Dánov vďaka gólu Joela Pohjanpala 1:0, no viac ako o výsledku sa hovorilo o kolapse domáceho stredopoliara Christiana Eriksena, ktorého museli na ihrisku oživovať. Súboj dohrali až po približne 100-minútovom prerušení. Fíni hneď pri svojej premiére na veľkom podujatí vyhrali, nič na tom nemení ani fakt, že boli pod sústavným tlakom a využili jedinú šancu v zápase, v ktorom prehrali na strely 1:23. Proti Rusom tak môžu hrať uvoľnenejšie, prípadné ďalšie víťazstvo by im dokonca dalo postupovú istotu. "," povedal pre oficiálny web šampionátu tréner Markku Kanerva.Futbalisti z "krajiny tisícich jazier" prehrali všetky štyri vzájomné zápasy s Ruskom od roku 1992. V sovietskej ére odohrali so ZSSR 13 súbojov, v ktorých uhrali päť remíz a osemkrát prehrali. Jediný triumf Fínov sa zrodil ešte v roku 1912, keď na OH v Štokholme zvíťazili nad ruským tímom 2:1. V stredu by mali nastúpiť v identickej zostave ako v prvom zápase, do brány sa opäť postaví 31-ročný bratislavský rodák Lukáš Hrádecký, ktorý proti Dánom zneškodnil pokutový kop Pierra-Emila Höjbjerga. Obranca Joona Toivio vynechal pondelkový tréning pre boľavý prst na nohe, no v stredu by mal hrať, rovnako ako kapitán Tim Sparv, ktorý je takmer plne fit pod dvojmesačných problémoch s kolenom: "." Aj trénera Kanervu teší stopercentný zdravotný stav tímu: "."Prvý triumf zatienil Eriksenov kolaps, Fíni si ho teda naplno neužili, keďže ich myšlienky smerovali k o život bojujúcemu dánskemu reprezentantovi. "" dodal Sparv.Rusi majú po prehre s Belgickom nôž na krku, ďalšie zaváhanie by im už výrazne skomplikovalo boj o osemfinálovú miestenku. Musia však pretrhnúť zlú šnúru na záverečných turnajoch ME, kde na výhru čakajú už šesť zápasov (dve remízy, štyri prehry). Hráči sa snažia hodiť úvodný zápas za hlavu a pripravujú sa na súpera, ktorý bude hrať úplne odlišným štýlom ako Belgičania. Od Fínov očakávajú defenzívnu taktiku a hru na rýchle kontry. "," povedal pre agentúru TASS bývalý ruský reprezentant a bronzový medailista z ME 2008 Igor Semšov.Trénerovi Stanislavovi Čerčesovovi budú proti Fínom zrejme chýbať stredopoliar Daler Kuzjajev a ľavonohý univerzál Jurij Žirkov, ktorí nedohrali prvý zápas pre zranenia. V zostave by ich mali nahradiť Alexej Mirančuk a Viačeslav Karavajev. "," upozorňuje Čerčesov a k najbližšiemu súperovi dodal: "."