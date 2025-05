Prehľad: Slovenských hokejistov čaká záverečný test proti Francúzom

káder SR pred prípravným dvojzápasom s Francúzskom:



brankári: Samuel Hlavaj (Minnesota Wild), Adam Húska (HC Lugano/Švaj.), Patrik Rybár (Červená hviezda Kchun-lun/KHL)



obrancovia: Mislav Rosandič (HC Košice), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR), Rayen Petrovický (Bílí Tygři Liberec/ČR), Dávid Romaňák, Adam Žiak (obaja HK Rysy Spišská Nová Ves), Michal Beňo (HKM Zvolen), Mário Grman (Admiral Vladivostok), Dávid Mudrák (Mountfield Hradec Králové)



útočníci: Sebastián Čederle (HK Nitra), Maxim Čajkovič (VERVA Litvínov/ČR), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec/ČR), Matej Kašlík (Banes Motor České Budějovice/ČR), Michal Krištof (SCL Tigers/Švaj.), Andrej Kukuča (HC’05 MONACObet Banská Bystrica), Róbert Lantoši (Bílí Tygři Liberec/ČR), Jakub Minárik (HC Slovan Bratislava), Libor Nemec (U-Mass Lowell/NCAA), Miloš Roman (Oceláři Třinec/ČR), Matúš Sukeľ (VERVA Litvínov/ČR), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava), Marek Hecl, Andrej Kudrna (obaja HKM Zvolen), Samuel Honzek (Calgary Flames), Martin Chromiak (Ontario Reign), Dalibor Dvorský (St. Louis), Adam Sýkora (Hartford Wolf Pack)

nominácia Francúzska na dvojzápas so Slovenskom:



brankári: Julian Junca, Antoine Keller, Quentin Papillon



obrancovia: Teo Besnier, Fabien Bourgeois, Yohan Coulaud, Pierre Crinon, Hugo Gallet, Enzo Guebey, Vincent Llorca, Kevin Spinozzi



útočníci: Matias Bachelet, Perre-Edouard Bellemare, Charles Bertrand, Louis Boudon, Kevin Bozon, Fabien Colotti, Aurelien Daia, Dylan Fabre, Adel Koudri, Guillaume Leclerc, Jordann Perret, Anthony Rech, Nicolas Ritz, Sacha Treille

Program prípravného dvojzápasu vo Zvolene:





piatok 2. mája



18.00 SLOVENSKO - Francúzsko





sobota 3. mája



18.00 SLOVENSKO - Francúzsko

Bratislava 1. mája (TASR) - Slovenských hokejistov čaká v piatok a v sobotu posledný test pred štartom MS vo Švédsku a Dánsku (od 9. do 25. mája). Vo Zvolene privítajú v rámci osláv 100. výročia konania ME 1925 výber Francúzska, po druhom zápase tréneri oznámia konečnú nomináciu na šampionát. Istotu zatiaľ majú iba brankári. Po dvojzápase s Českom generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan uviedol, že na MS pôjde trojica Patrik Rybár, Adam Húska a Samuel Hlavaj.V kádri slovenskej reprezentácie je zatiaľ päť hráčov zo zámoria, o ďalších sa rozhodne neskôr. Útočníkov Adama Sýkoru, Martina Chromiaka, Samuela Honzeka a Dalibora Dvorského doplnil brankár Samuel Hlavaj. V zámorí sa vo štvrtok skončila sezóna pre Juraja Slafkovského a Erika Černáka, Šatan informoval, že ich osloví.Hlavaj má pred sebou už svoj tretí šampionát, po náročnej sezóne sa teší na reprezentačnú atmosféru:O nomináciu na majstrovstvách sveta zabojuje aj 20-ročný útočník Sýkora. Do Zvolena prišiel pozitívne naladený:Slováci sa s Francúzmi stretli doposiaľ 36-krát, pripísali si 27 víťazstiev, tri remízy a 6 prehier. Skóre je 152:65.uviedol útočník Róbert Lantoši.Tréner Francúzov Yorick Treille povolal na dvojzápas 25 hráčov, z pohľadu slovenského fanúšika je zaujímavé najmä meno Julian Junca. Dvadsaťsedemročný brankár odchytal uplynulú sezónu v Dukle Michalovce.Vo Zvolene sa proti Francúzom predstaví aj trojica domácich hráčov z tamojšieho klubu spod Pustého hradu - Michal Beňo, Andrej Kudrna a Marek Hecl.povedal Hecl.Najnovšími prírastkami v kádri Slovenska sú obranca majstrovských Košíc Mislav Rosandič a útočník Sebastián Čederle z vicemajstrovskej Nitry. Rosandič zabojuje o štvrtú účasť na MS. V drese Slovenska má na konte aj historický bronz zo ZOH 2022 v Pekingu. Na svetovom šampionáte do 20 rokov v roku 2015 rovnako pomohol tímu k bronzu. Čederle zaujal trénerov vo februárovom dvojzápase proti Nemecku, keď v prvom dueli zaznamenal hetrik, presadil sa aj v odvete.Slováci sa počas prípravného dvojzápasu proti Francúzsku predstavia v špeciálnych retro svetroch. V novom exkluzívnom produkte pre hokejových fanúšikov absolvuje rozkorčuľovanie oboch duelov piatok 2. mája i v sobotu 3. mája od 17.20 h. Originálne svetre s podpismi hráčov následne poputujú do dražby. Retro Classic dvojzápas vo Zvolene nebude iba o špeciálnych svetroch. Celé podujatie bude vsadené do retro štýlu pri spomienke na 100. výročia konania ME 1925. Pred sobotňajším súbojom sa uskutoční aj slávnostný ceremoniál za účasti legiend a členov Siene slávy slovenského hokeja. Aj ich svetre s podpisom budú súčasťou dražby.