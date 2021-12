Prehľad slovenských miesteniek a kvalifikačný stav k ZOH v Pekingu

Snímka z tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie pred Švajčiarskym pohárom 13. decembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke zľava tréner Matej Matys a snoubordisti Klaudia Medlová a Samuel Jaroš počas tlačového brífingu Športového Centra Polície (ŠCP) pred zimnou olympijskou sezónou v Bratislave 15. novembra 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Najpočetnejšiu výpravu budú tvoriť hokejisti, ktorí si vybojovali účasť pod piatimi kruhmi v augustovej kvalifikácii v Bratislave, najväčšie očakávania budú na pleciach lyžiarky Petry Vlhovej. Celková víťazka uplynulej sezóny Svetového pohára bude v Pekingu patriť medzi veľkú ašpirantku na medaily.Zimná olympiáda odštartuje už o xx dní, v piatok 4. februára a vyvrcholí v nedeľu 20. februára. Vo veľkej väčšine športov je kvalifikačný proces v plnom prúde a vyvrcholí až v druhej polovici januára. Aj preto je mesiac a pol pred štartom hier otázna veľkosť slovenskej výpravy, no vedenie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) počíta s vyslaním približne 50 športovcov.Najpočetnejšie zastúpenie majú tradične hokejisti. Tí si zabezpečili účasť v Pekingu na domácom kvalifikačnom turnaji v Bratislave, na ktorom zdolali Rakúsko (2:1), Poľsko (5:1) a v rozhodujúcom zápase aj Bielorusko (2:1). Pod piatimi kruhmi tak účinkujú nepretržite od debutu v Lillehammeri 1994, pričom najlepší výsledok dosiahli vo Vancouveri 2010, kde prehrali súboj o bronz s Fínskom.V Pekingu sa na ľade opäť predstavia aj hviezdy z NHL a tak sa organizátori so zástupcami profiligy dohodli, že každá účastnícka krajina v predstihu nominuje trojicu lídrov. Hlavný tréner Slovenska Craig Ramsay a generálny manažér Miroslav Šatan v októbri oznámili, že nimi budú brankár Jaroslav Halák a obrancovia Andrej Sekera a Erik Černák. Spolu s nimi budú tvoriť gro tímu ďalší hráči zo zámoria a veľkých európskych líg. Slováci sa predstavia v základnej C-skupine spolu s Fínskom, Švédskom a Lotyšskom. V áčku nastúpia hráči USA, Kanady, Nemecka a domácej Číny, v béčku zabojujú o postup Česi, Švajčiari, Dáni a reprezentanti Ruského olympijského výboru.Slovenský hokej mohol mať pod piatimi kruhmi dvojnásobné zastúpenie. V hre o účasť boli aj hokejistky, no na novembrovom turnaji v Lulee neuspeli, keď vyhrali len jeden z troch zápasov. Z postupu sa tešili domáce Švédky. Slovenky sa naposledy predstavili na ZOH 2010 vo Vancouveri.Alpské lyžovanie má 5 miesteniek na zimné olympijské hry menovite Petra Vlhová a Adam Žampa. V hre sú Andreas Zampa a Martn Bendik, u žien Rebeka Jančová, Petra Hromcová, Kristína Saalova či Soňa Moravčíková. Konečný káder určí na základe výsledkov a nominačného a kvalifikačného predpisu výkonný výbor ZSL. V polovici januára bude známe, či slovenskí zjazdári dostanú aj tretiu kvóta-miestenku.V biatlone je hlavný cieľ oboch reprezentácii vyslať do Číny štyroch mužov aj ženy tak, aby mohli nastúpiť v štafetách. O tom rozhodne poradie olympijskej kvalifikácie. Do nej sa počíta 12 najlepších výsledkov zo sezón 2020/2021 a 2021/2022 (6x šprint, 1x vytrvalostné preteky, 3x štafety a 1x mix štafeta a 1x mix dvojíc). Tímy na 11.-20. mieste získajú štyri miestenky, od 21. pozície len dve. Slováci sú v rebríčkoch tesne pod hranicou. O kvalifikačné body sa bude bojovať až do 6. kola SP, ktoré je na programe v polovici januára v Ruhpoldingu. Isté miesto v slovenskej nominácii nemá podľa prezidenta SZB Petra Vozára nik, no dá sa predpokladať, že do Pekingu by mali ísť obe sestry Paulína a Ivona Fialkové.Z klasického lyžovania bude mať Slovensko zastúpenie len v behoch. Uzávierka kvalifikácie je až 17. januára, no už teraz má na základe FIS bodov isté miestenky pre dvoch mužov a dve ženy. Do Pekingu by mali ísť Peter Mlynár, Ján Koristek, Alena Procházková a Barbora Klementová. Pri prerozdeľovaní kvót môže Slovensko prípadne požiadať o ďalšie miestenky.V snoubordingu je rozhodujúce poradie v "očistenom" renkingu, ktoré zverejní Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) na svojej webstránke 20. januára. Okrem 30 mužov a 30 žien s istou olympijskou miestenkou budú určení aj traja náhradníci v každej disciplíne. Pod piatimi kruhmi tak takmer určite nebude chýbať Klaudia Medlová, ktorá bude súťažiť v disciplínach Big Air a slopestyle. ZOH 2018 v Pjongčangu sa jej nevydarili a tak by si chcela napraviť chuť v Pekingu, kde mala ako jedna z mála slovenských športovcov možnosť vyskúšať si mostík na Big Air, keďže testovacie podujatie sa konalo tesne pred pandémiou. Mostík sa nachádza v bývalej priemyselnej časti hlavného mesta Číny.Dobre rozbehnutý kvalifikačný proces majú slovenskí sánkari. Ten potrvá do 10. januára, pričom k dispozícii je 106 miesteniek. V Pekingu môžu štartovať z každej krajiny maximálne traja muži i ženy a dve dvojice. Čína ako hostiteľská krajina má právo v každej z týchto troch súťaži postaviť svojho zástupcu, ak spĺňa minimálne štandardy. Slovensko by na základe redukovaného poradia v SP k 15. decembru mohlo postaviť dvoch mužov, jednu ženu a jednu dvojicu, štafetu zatiaľ nie. Do skončenia kvalifikačného procesu ešte zostávajú tri podujatia SP v Innsbrucku, Winterbergu a Sigulde. Do Pekingu by tak mohli ísť dvojica Tomáš Vaverčák, Matej Zmij, Jozef Ninis a Katarína Šimoňáková.Na ľadovej dráhe bojuje o premiérovú účasť pod piatimi kruhmi aj Viktória Čerňanská, ktorá je na dobrej ceste kvalifikovať sa na ZOH v súťaži monobobov. Vďaka výsledkom vo Svetovej sérii sa zatiaľ pohybuje na postupových priečkach v redukovanom olympijskom rebríčku. Rozhodujúce bude poradie k 16. januáru. Na ZOH sa v monoboboch dostane najlepších 20 žien, štyri najlepšie krajiny vyšlú po dve pretekárky, ostatných 12 krajín po jednej. IBSF zverejní rebríček 16. januára na svojom webe a o deň neskôr informuje o pridelených miestenkách národné zväzy.Slovensko v Pekingu už určite nebude mať zastúpenie v akrobatickom lyžovaní, curlingu, krasokorčuľovaní, rýchlokorčuľovaní, šortreku, severskom lyžovaní okrem behov a skeletone.