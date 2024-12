ZO SVETA ŠPORTU: Kuriozity, príhody a zábavné výroky športovcov v 2024

Na archívnej snímke Jurgen Klopp. Foto: TASR/AP

Bratislava 31. decembra (TASR) - Produkciu Športovej redakcie TASR každoročne obohacujú udalosti, ktoré sa do jej servisu transformujú predovšetkým, no nielen pod značkou TOP. Výber chronologicky ponúka príhody, kuriózne situácie a zábavné výroky vo svete športu v roku 2024. Keď tréner futbalistov Liverpoolu Jürgen Klopp zistil, že počas pozápasových osláv víťazstva 4:2 nad Newcastlom United stratil zásnubný prsteň, zalial ho studený pot. Na to, aby lokalizoval šperk v strede ihriska Anfieldu, potreboval bystrý zrak televízneho kameramana.- Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo dal luxusný darček brazílskemu spevákovi Luanovi Santanovi. Ako informoval web madeiraislandnews.com, umelec dostal od hráča saudskoarabkého klubu Al Nasr hodinky značky Rolex v hodnote 75-tisíc eur.- Austrálsky basketbalista Kyrie Irving daroval 26-tisíc dolárov mužovi, ktorý nemal dosť peňazí na transplantáciu obličky. Finančný dar poslal anonymne, no organizátor prezradil jeho identitu.- Finalista majstrovstiev sveta v šípkach Luke Littler sa nemusí obávať, že bude niekedy hladovať. Na senzačné vystúpenie 16-ročného Angličana totiž zareagoval predajca kebabov vo Warringtone, ktorý mu kedykoľvek až do konca života pripraví jeho obľúbené jedlo zadarmo.- Vedenie egyptskej futbalovej reprezentácie obetovalo kravu v snahe priniesť lepšie výsledky pre svojich reprezentantov na Africkom pohári národov. Egypťania v základnej skupine ani raz nezvíťazili, trikrát remizovali. V osemfinále sa stretli s Kongom, ktoré vyhralo 8:7 v jedenástkovom rozstrele po remíze 1:1 v riadnom hracom čase.- Vďaka prestupu sedemnásobného majstra sveta Lewisa Hamiltona v F1 narástla hodnota akcií Ferrari na historické maximum. Po oznámení, že britský pilot po tejto sezóne opustí Mercedes a bude od roku 2025 pretekať za stajňu z Maranella, vzrástla cena akcie talianskej automobilky do štvrtkového uzavretia obchodovania na newyorskej burze na 389,45 dolárov. Šesť rôznych tenisiek, v ktorých hrával v NBA americký basketbalista Michael Jordan , sa na aukcii spoločnosti Sotheby's predalo za 8 miliónov dolárov. Je to nový rekord týkajúci sa predaja použitých tenisiek. Pochádzajú z kolekcie Dynasty a každú z nich nosil Jordan počas majstrovských sezón v rokoch 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 a 1998.- Divák, ktorý sa predstavil v pozícii štvrtého rozhodcu počas futbalového zápasu nemeckej Bundesligy medzi Wolfsburgom a Kolínom nad Rýnom (1:1), získal dve vstupenky na finále Nemeckého pohára. Okrem lístkov dostal Tobias Krull aj rozhodcovské tričko podpísané všetkými bundesligovými arbitrami.- Nepríjemnú skúsenosť majú za sebou futbalistky španielskeho klubu CD Alsasua. Neznámi muži sa ich pokúsili odfotiť, keď sa po tréningu sprchovali. Informoval o tom denník Mundo Deportivo.- Juhokórejský futbalista Heung-min Son si poranil prst počas fyzickej roztržky s reprezentačnými spoluhráčmi. K incidentu došlo ešte 5. februára, v predvečer semifinálového duelu Ázijského pohára proti Jordánsku (0:2). V priebehu spoločnej večere sa niektorí mladší reprezentanti ponáhľali, aby mohli čo najskôr odísť od stola a hrať stolný tenis. To údajne nahnevalo Sona, kapitána tímu, a iných skúsenejších hráčov, keďže spoločné stolovanie pred dôležitými zápasmi sa tradične vníma ako čas na vzájomné zbližovanie.- Američan Jaxson Stauber sa stal prvým brankárom v zámorskej hokejovej AHL, ktorý v jednom zápase strelil gól a zaznamenal čisté konto. V piatkovom stretnutí pomohol 24 zákrokmi k výhre Rockfordu IceHogs nad Chicagom Wolves, v záverečnej minúte strelou do prázdnej brány upravil skóre na konečných 4:0.- Medzinárodná cyklistická únia (UCI) potrestala ženský tím Cynisca Cycling, ktorý sa snažil obísť pravidlo o minimálnom počte jazdkýň na vlaňajšom podujatí Argenta Classic. Namiesto chorej pretekárky si na bicykel sadla mechanička, organizátori však podvod odhalili.- Zámorský hokejový klub Pittsburgh Pneguins prišiel o figúrky s podobizňou Jaromíra Jágra. Neznámy páchateľ ukradol zásielku s týmito zberateľskými predmetmi v Kalifornii, na jej ceste do Pensylvánie. Klub plánoval figúrky rozdať fanúšikom, teraz musí tento plán odložiť.- O rozruch sa na kvalifikačnom turnaji Afrického pohára národov hráčov do 20 rokov v Alžírsku postaral tréner mladých domácich futbalistov Yacine Manaa. Nervozitu na ihrisku sa snažil vyriešiť svojským spôsobom, informoval portál talkSPORT. V dueli Alžírska s Tuniskom (2:3) sa na trávniku strhla potýčka medzi hráčmi oboch tímov a Manaa chcel situáciu upokojiť tak, že dvom hráčom dal priamo na hracej ploche zaucho. Najskôr to "schytal" jeden z tuniských náhradníkov a po ňom aj jeho zverenec.- Hviezdny lyžiarsky pár Mikaela Shiffrinová a Aleksander Aamodt Kilde oznámil svoje zásnuby. Americká rekordérka zverejnila fotografie z rakúskeho Innsbrucku so svojím nórskym partnerom a trblietavým prsteňom.- Zápas futbalovej Ligue 1 medzi Lille a Olympique Marseille (3:1) mal dvoch zaujímavých hostí. O slávnostný výkop sa postarali slovenský cyklista Peter Sagan a bývalý anglický futbalista Joe Cole. Informoval o tom francúzsky denník Ouest-France.- Netradičná výmena dresu za peniaze medzi fanúšikom a futbalistom sa udiala v španielskej tretej najvyššej súťaži (Primera RFEF). Televízne kamery zachytili a odvysielali v programe El Chiringuito, ako si Dani Lorenzo z klubu Malaga CF po stretnutí vyzliekol svoj dres a zinkasoval za neho 50 eur od diváka.- Na hokejových majstrovstvách Ázie a Oceánie hráčov do 18 rokov sa hneď v úvodnom zápase zrodil bizarný výsledok. Thajsko zdolalo Kuvajt 57:0 a na strely dokonca prekonali súpera pomerom 122:1.- Do dražby poputuje trofej Zlatá lopta, ktorú získal zosnulý argentínsky futbalista Diego Maradona ako najlepší hráč MS v roku 1986. Dediči sa snažili o zastavenie dražby, no právnik Gilles Moreu pre agentúru AP povedal, že rozhodnutie súdu "nebolo pre dedičov priaznivé".- Nemecký futbalový klub Bayer Leverkusen ponúka fanúšikom neobvyklú možnosť po zisku prvého titulu v Bundeslige. Priaznivci môžu získať jedno z vybraného počtu klubových tetovaní zadarmo.- Slovenských hokejistov burcuje na MS v Ostrave aj hudba, ktorú im nielen v kabíne, ale aj na predzápasovej rozcvičke vyberá obranca Mário Grman. Už niekoľko sezón má v tíme funkciu dídžeja a skladby vyberá nielen podľa vlastného vkusu, ale aj na želania spoluhráčov.," priznal pre TASR.- Víkendový program šampionátu 2024 v Ostrave prial fanúšikom Slovenska a tí potvrdili, že hokej milujú. Zápasy proti Nemecku a Kazachstanu a rovnako aj pondelkový proti USA boli vypredané, veľký nápor má za sebou aj oficiálny fanshop vo fanzóne. Ten už v nedeľu nemal k dispozícii ani jeden slovenský dres.- Bývalý austrálsky reprezentant v šortreku Steven Bradbury si prevzal medailu za statočnosť. Udelil mu ju guvernér austrálskeho štátu Queensland za to, že pomohol zachrániť život štyrom tínedžerom, ktorých v mori prekvapila vlna. Bradbury sa zapísal do histórie zimných olympijských hier pamätným spôsobom, keď v Salt Lake City získal zlato na 1000 m s veľkým šťastím. Už do bojov o medaily postúpil iba na základe pádu súperov a vo finále prešiel cieľovou čiarou ako prvý, keď v pretekoch už zaostával na poslednom mieste, no všetci štyria ďalší jeho protivníci tesne pred cieľom spadli.- Servítku, na ktorej argentínsky futbalista Lionel Messi podpísal svoju prvú zmluvu s FC Barcelona v roku 2000, vydražili za 760.000 libier (približne 888.000 eur). Aukciu zorganizovala britská aukčná sieň Bonhams.- Nemecký futbalista Marco Reus odohral v sobotu svoj posledný zápas v drese Borussie Dortmund a s divákmi sa rozlúčil netradične - všetkým divákom na Vestfálskom štadióne kúpil pivo. Dortmund zvíťazil nad zostupujúcim Darmstadtom 4:0 a v hľadisku bolo 81.000 fanúšikov.- Oznámenie o príchode francúzskeho futbalistu Kyliana Mbappeho do Realu Madrid spôsobilo kolaps klubového webu španielskeho giganta. Jeho online návštevnosť po oznámení dlho očakávaného prestupu prudko narástla a niekoľko dlhých minút bol mimo prevádzky. Neskôr sa ho podarilo opäť spojazdniť.- Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov daroval milión eur zasiahnutým povodňami, ktoré v uplynulých dňoch postihli juh krajiny.- Francúzsko sa po 124 rokoch dočkalo cenného kovu z olympijských hier v Paríži. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) rozhodol, že strieborná medaila, ktorú vybojoval v roku 1900 Lloyd Hildebrand v cyklistických pretekoch na 25 km nepatrí Veľkej Británii, ale usporiadateľskej krajine.- Zhruba po hodine hry pondelkového zápasu E-skupiny na ME medzi Belgickom a Slovenskom zastúpil Martina Dúbravku na bránkovej čiare obranca Dávid Hancko. Krajný bek zachránil tesné vedenie svojho tímu, ktorý napokon aj vyhral v pomere 1:0. Následne ho nešťastne zasiahol spoluhráč Denis Vavro, ktorý však pre TASR v mixzóne svojsky potvrdil, že situácia je v poriadku. "," povedal odľahčene Vavro.- Slovenský futbalový tím prišiel ešte pred ME o päť oficiálnych lôpt Fussballliebe. Podľa kustóda Marek Košáňa ich pôvodne dostali 44, no nemusia mať obavy, keďže na ceste bolo ďalších 25.- Futbaloví fanúšikovia zo Severného Macedónska nespoznali Mareka Hamšíka, ktorý je už nejaký čas bez svojho dlhé roky charakteristického účesu. Bývalý slovenský kapitán pôsobí na ME v Nemecku ako manažér tímu a asistent trénera Francesca Calzonu. V Mainzi, kde majú "sokoli" rozložený hlavný stan, ho skupinka futbalových priaznivcov nespoznala na prechádzke.- Futbaloví fanúšikovia nórskeho prvoligového tímu Lilleströmu osobitým spôsobom protestovali proti technológii VAR. V čase úvodného hvizdu štvrtkového zápasu proti tímu KFUM Oslo vysypali na ihrisko niekoľko stoviek tenisových loptičiek. Následne poukázali na to, že ich odpratanie trvalo organizátorom zápasu kratšie ako rozhodcom riešenie sporných situácií systémom VAR.- Francúzsky cyklista Julien Bernard dostal od Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) pokutu vo výške 205 eur, pretože počas siedmej etapy Tour de France zastavil, aby pobozkal svoju manželku. Informovala o tom agentúra Reuters.- Austrálsky reprezentant v pozemnom hokeji Matthew Dawson si nechal amputovať časť prsta, aby sa mohol zúčastniť na olympijských hrách v Paríži. Ako informoval austrálsky portál 7news.com, 30-ročný hráč si zlomil prstenník pravej ruky počas prípravy na hry. Tie sa vo francúzskej metropole uskutočnia od 26. júla do 11. augusta.- Taliansky plavec Thomas Ceccon si v priebehu OH v Paríži radšej zdriemol v parku ako v olympijskej dedine. Čerstvý držiteľ zlatej medaily v disciplíne 100 m znak tvrdí, že postele pre športovcov v ubikáciách sú naozaj nepohodlné.- Olympijské semifinále surfistiek, ktoré sa konalo na pobreží Teahupo'o v Tichom oceáne, navštívila veľryba. Počas súťaže vyskočila nad hladinu v bezpečnej vzdialenosti od oboch športovkýň. Bývalý slovenský hokejový reprezentant Zdeno Chára dosiahol pozoruhodný úspech v triatlone, keď úspešne absolvoval súťaž Ironman vo švédskom Kalmare. Niekdajší obranca New Yorku Islanders, Ottawy, Bostonu či Washingtonu preplával 3,8 km dlhý úsek v Baltskom mori za 1:26:08 h, následne zvládol 180 km dlhú jazdu na bicykli za 5:12:03 h a nakoniec ho čakal maratónsky beh na 42,195 km, ktorý absolvoval za 3:48:54 h. Ultranáročné preteky dokončil za 10 hodín, 40 minút a 48 sekúnd.- Španielske mesto Jerez vo štvrtok hostilo netradičný štart profesionálnych cyklistických pretekov. Šiesta etapa Vuelty sa začala v jednom z miestnych supermarketov a namiesto nakupujúcich sa uličkami obchodu niekoľko metrov premávali cyklisti.- Z výstaviska Shimano Experience Center v holandskom Valkenburgu ukradli šesť bicyklov svetoznámych jazdcov vrátane slovenského cyklistu Petra Sagana.- Nigérijského futbalistu Victora Adeboyeja vyradilo z hry nezvyčajné zranenie. Útočník anglického treťoligového tímu Bolton Wanderers si poranil rebrá v dôsledku silného kýchania.- Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo prekonal hranicu miliardy sledovateľov na svojich sociálnych sieťach.- Kanadský hokejový brankár Marc-Andre Fleury na chvíľu vymenil hokejku za lopatu. Hráč Minnesoty Wild v NHL sa pripojil k pracovníkom dohliadajúcim na údržbu ľadu počas prvej tretiny prípravného zápasu proti Chicagu Blackhawks v Xcel Energy Center v Minnesote. Legendárny uruguajský futbalista Diego Forlan vymení kopačky za tenisovú raketu. Od 11.-17. novembra sa predstavil vo štvorhre na challengeri v rodnom Montevideu po boku Argentínčana Federica Coriu.- Kanadský hokejový brankár Marc-Andre Fleury sa zapojil do tréningu mládežníckeho tímu v Pittsburghu. Stalo sa tak po tom, čo so svojím tímom Minnesota Wild pricestoval do dejiska zápasu proti miestnym Penguins, ktorý je na programe v noci na stredu. Fleury odohral v drese "tučniakov" prevažnú časť kariéry od draftu v roku 2003 až do roku 2017 a trikrát v ich farbách získal Stanleyho pohár.- Sedemnásobná majsterka sveta a dvojnásobná olympijská víťazka Laura Dahlmeierová je aj päť rokov po skončení biatlonovej kariéry vo skvelej fyzickej forme. Tridsaťjedenročná Nemka zdolala himalájsky vrchol Ama Dablam v rekordnom čase 12:01:11 h. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová oznámila, že je tehotná. Deviata z K1 na tohtoročných olympijských hrách v Paríži to uviedla na sociálnych sieťach.- Juhokórejský futbalista Kim Min-Jae si odkrúti povinnú vojenskú službu onlajn. Obrancovi Bayernu Mníchov to umožňuje špeciálna dohoda a počas jedného týždňa odslúži jednu až dve hodiny.- Anglický futbalový klub Ipswich Town v lete získal jednu z nových posíl aj zásluhou populárneho speváka Eda Sheerana. Sheeran, ktorý je dlhoročný fanúšik klubu, v ňom v auguste získal menšinový podiel a hoci nemá žiadne rozhodujúce práva, k získaniu hráča pomohol iným spôsobom. "V lete sme sa snažili presvedčiť jedného konkrétneho hráča, aby sa k nám pridal a veľmi rýchlo sme si všimli, že je Sheeranov fanúšik. Ed si s ním dal na tréningu videočet tesne predtým, ako vystúpil na pódiu s Taylor Swift. Veríme, že to pri hráčovom rozhodnutí zohralo kľúčovú úlohu," generálny riaditeľ klubu Mark Ashton. Anonymným hráčom bol podľa všetkého írsky stredopoliar Sammie Szmodics. Veľký škandál otriasol chorvátskou hádzanou. Po zápase Ligy majstrov medzi RK Záhreb a HBC Nantes prišlo v šatni domácich k bitke, záhrebský klub suspendoval hráčov Miloša Kosa a Zvonimira Srnu. Duel sa hral ešte v stredu 27. novembra, ale chorvátske médiá teraz priniesli konkrétne informácie. Po zápase vraj mali hráči kritizovať Kosov výkon. Srbský hádzanár údajne vzápätí napadol brankára Matej Mandiča, spôsobil mu zlomeniny v tvárovej oblasti. Do bitky zasiahol aj chorvátsky reprezentant Zvonimir Srna, ktorý podľa denníka Jutarnji List bránil Mandiča.- Futbalistov Girony šokujúco vyradil v druhom kole Španielskeho pohára štvrtoligový tím Logrones. V riadnom hracom čase a ani v predĺžení nepadol gól a zápas rozhodol rozstrel, ktorý vyhrali domáci 4:3. V ňom stál proti hráčom Girony domáci obranca Pol Arnau, ktorý nahradil v extračase zraneného brankára Kikea Roya.- Holandský jazdec F1 Max Verstappen sa po prvý raz stane otcom. Štvornásobný majster sveta v piatok oznámil na sociálnych sieťach, že jeho partnerka Kelly Piquetová je tehotná.- V areáli ľadového koryta v Innsbrucku chýbala ženská šatňa. Rakúske dejisko SP prechádza renováciou, sánkarky sa tak museli prezliekať v provizórnych kontajneroch.